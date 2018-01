Немногочисленным пользователям смартфонов с операционной системой Windows 10 Mobile пора подбирать себе новый аппарат на менее экзотической программной платформе. В Microsoft сообщили, что прекратили разработку новых "сборок" мобильной операционки.

Об этом пишет SlashGear со ссылкой на старшего менеджера Windows Insider (программа предварительного тестирования ПО Microsoft) Брэндона Леблана. Отвечая на вопрос одного из пользователей в Twitter, представитель Microsoft написал, что "мобильных сборок не будет". Леблан добавил, что представители его команды не уполномочены обсуждать стратегию развития продукта или комментировать что-либо.

I just did. No mobile builds are coming. You won't see us talk about product strategy or comment on those things. That's not our team.