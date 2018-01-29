Флагманский смартфон Samsung Galaxy S9, который будет показан в следующем месяце, оснастят улучшенной системой биометрической идентификации, сочетающей функции сканирования радужной оболочки глаза и распознавания лица. Упоминания о новой технологии — Intelligent Scan — были обнаружены в бета-версии прошивки Android Oreo, вышедшей для планшетофона Galaxy Note 8.

Функция "умного" сканирования будет задействовать комбинацию сканера радужки и системы распознавания лиц, что, судя по коду, даст "более точные и надежные результаты" при "низком или очень ярком" освещении. Однако как именно будет работать Intelligent Scan, пока непонятно.

Судя по видео, технология предполагает использование сканера радужки и камеры одновременно, вне зависимости от условий освещения. Значит ли это, что данные двух датчиков будут совмещены, либо один будет использован для проверки результатов другого, с уверенностью сказать нельзя.

Больше об Intelligent Scan компания наверняка расскажет 25 февраля, в день анонса Galaxy S9. Как отмечает Android Police, новая функция, возможно, появится и на других устройствах Samsung, у которых предусмотрено обновление до Android Oreo (например, S8 и Note 8).