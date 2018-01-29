Компания The Boring Company за два дня продала огнеметов на сумму свыше $4 миллионов. В течение трех часов с момента старта продаж стартап Илона Маска реализовал тысячу единиц оружия, а за сутки их количество возросло до 7 тысяч штук. Всего бизнесмен, судя по его твитам, намерен продать 20 тысяч огнеметов.

1,000 ordered already, only 19,000 left! — Elon Musk (@elonmusk) 28 января 2018 г.

"Самый безопасный огнемет в мире", который "гарантированно оживит любую вечеринку", The Boring Company начала продавать несколько дней назад. В интернет-магазине компании его можно купить за $500 (плюс налоги и плата за международную доставку). Как ожидается, поставки начнутся в апреле.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Янв 27, 2018 at 4:53 PST

"Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете счастливы, что приобрели огнемет. Сработает против орд нежити, или мы вернем ваши деньги!" — рекламировал новинку Маск. Отдельно пользователям предлагают заказать фирменный огнетушитель The Boring Company за $30: "Разумеется, вы можете купить другой за меньшие деньги где-нибудь еще, но у этого имеется классная наклейка и кнопка, удобно расположенная прямо наверху".

Это уже не первый шуточный проект Маска, впоследствии оказавшийся реальным. В октябре прошлого года The Boring Company представила черную кепку с логотипом фирмы, которая создавалась при участии самого бизнесмена. Аксессуар можно было приобрести за $20. В результате было реализовано 50 тысяч кепок.