Продавцы официально ввезенных в Россию смартфонов и других мобильных устройств давно хотят ограничить продажи в России так называемых "серых", нелегально импортированных гаджетов. Теперь они разработали конкретный механизм регулирования и предлагают прописать его в законодательстве.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) разработали концепцию контроля мобильных устройств в России по их IMEI-номерам. Об этом пишет во вторник "Коммерсант", ознакомившись с документом, который уже направлен в Совет Федерации — председателю временной комиссии по развитию информационного общества Людмиле Боковой, а также министру "открытого правительства" Михаилу Абызову.

Аббревиатура IMEI расшифровывается как International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного оборудования. Такие номера записаны в прошивке любого гаджета, способного подключаться к сети сотовой связи — смартфона, планшета, ноутбука со встроенным модемом, мобильного роутера, а также работающих через сотовые сети устройств "интернета вещей". При авторизации в сети связи IMEI устройства транслируется в эфир. IMEI содержит цифровой идентификатор модели и производителя (первые восемь цифр), а также серийный номер устройства. Большинство таких номеров уникальны, однако при наличии специального оборудования и ПО IMEI может быть перезаписан. Этим объясняется возможность наличия у двух устройств одинаковых идентификаторов. В странах, где украденные мобильные устройства блокируются в сотовых сетях по закону, самостоятельная смена IMEI уголовно наказуема.

АКИТ предлагает создать в России национальный реестр IMEI, формируемый на основе данных сотовых операторов, производителей оборудования и абонентов. В него будут вноситься IMEI-номера всех легально импортированных в страну для продажи устройств ("белый список"), номера устройств, ввезенных нелегально или украденных ("черный список", устройства в нем не смогут подключаться к сотовым сетям), а также номера гаджетов, легальность ввоза которых пока не подтверждена.

Основная цель предложенного регулирования — создать проблемы продавцам нелегально ввезенных в Россию (например, в обход таможни) устройств. Ввезти в страну смартфон для личного пользования будет по-прежнему возможно, однако без регистрации в национальной базе IMEI он через какое-то время перестанет работать. АКИТ предлагает разрешить россиянам беспошлинный ввоз одного устройства в год, за второе взимать пошлину в размере 20 долларов, а за каждое последующее — 30 долларов. Без документов, подтверждающих легальность ввоза, сбор составит 40 долларов.

Новые ограничения предлагают внедрять постепенно, установив трехлетний переходный период. При этом распространяться они будут лишь на устройства, ввезенные после вступления в силу соответствующего законодательства. Сейчас, по оценке АКИТ, IMEI дублированы или отсутствуют у примерно 15% или 10 млн устройств, находящихся в пользовании у россиян.