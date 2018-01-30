Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, анонсировала 2-е поколение осовремененной модели Nokia 3310. Новинка поддерживает подключением к скоростным 4G-сетям, что позволяет ей выступать в качестве точки доступа и "раздавать" Интернет другим устройствам по беспроводной связи.

Несмотря на то что Nokia 3310 4G — это "односимочный" телефон, он поддерживает технологию передачи голоса по LTE (VoLTE), а также обладает модулем Wi-Fi. Работает аппарат под управлением YunOS — разновидности Android, которая, однако, несовместима с платформой Google. Это означает, что владельцы обновленного Nokia 3310, скорее всего, не смогут запускать никакие другие приложения, кроме предустановленных.

Новинка оснащается 256 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Батареи относительной малой емкости (1200 мА*ч) хватит на 15 часов разговора в 2G-сетях и 12 суток в режиме ожидания. При общении с использованием VoLTE аккумулятор продержится не более 5 часов, пишет GSMArena.

В остальном спецификации Nokia 3310 не изменились: телефон комплектуется экраном 2,4 дюйма (240x320 пикселей), 2-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой и слотом для microSD-карт. В Китае устройство поступит в продажу к концу февраля. Цена будет объявлено позднее.

Nokia 3310 — это классический кнопочный телефон финского бренда, вышедший в 2000 году. Аппарат, разошедшийся общим тиражом в 126 миллионов штук, считается одним из самых успешных в истории. Его козырями являлись крепкий корпус, который мог пережить падение с двухметровой высоты, и очень емкая батарея.

В феврале прошлого года HMD представила "переиздание" Nokia 3310, которое внешне лишь отдаленно напоминает оригинал. Аппарат получил 2,4-дюймовый цветной дисплей с закругленными углами, 2-мегапиксельную камеру и батарею, рассчитанную на 22 часа непрерывного общения. В России эту модель можно купить примерно за 3 тысячи рублей.