Компания Samsung, предположительно, начала серийное производство оборудования для майнинга биткоина и других криптовалют. По сообщению южнокорейского издания The Bell, начиная с января конгломерат поставляет специализированные интегральные схемы (ASIC) некоему партнеру из Китая, который и будет заниматься непосредственной дистрибуцией чипов.

Samsung — не единственная крупная компания, которая хочет заработать на повышенном интересе к криптовалютам. Прошлым летом Asus и MSI выпустили видеокарты, адаптированные под майнинг виртуальных денег, таких как Ethereum, Litecoin и Zcash, а Kodak объявила о планах создать собственную криптовалюту. После анонса KODAKCoin акции компании выросли почти вдвое.

Осенью прошлого года в рамках эксперимента инженеры Samsung собрали майнинговую ферму из старых смартфонов. Оказалось, что четыре десятка Galaxy S5, объединенных в кластер, показывают даже большую производительность и энергоэффективность, чем один компьютер с мощным процессором. Можно предположить, что руководство Samsung воодушевило внимание к концепту, и в результате новому проекту было решено дать зеленый свет.

Южная Корея, родина Samsung и одного из крупнейших частных биткоин-обменников в мире, переживает бум криптовалют. По объему заключенных сделок республика занимает 20–25% от общемирового рынка виртуальных валют, а биткоином, самым популярным видом "зашифрованных" денег, владеют свыше двух миллионов человек.