"Ассистент" Google вскоре будет русифицирован. Как сообщается в официальном блоге компании на сайте "Хабрахабр", русскоязычная версия голосового помощника будет запущена "в ближайшие месяцы… чтобы сделать ваше общение с поисковиком более естественным и похожим на настоящий диалог".

"Говорящему" на русском Google Assistant обещают поддержку всех функций, уже доступных на других языках: общаясь с ним, пользователи смогут узнавать прогоз погоды, загруженность дорог по пути на работу, а также читать информацию о любимых актерах.

Пока что компания предложила разработчикам придумать, каким образом россияне будут взаимодействовать с "Ассистентом", и призвала их создавать свои приложения Actions on Google, которые сможет "понимать" помощник. "Когда вы создаете приложение для Ассистента, вы разрабатываете диалоги для различных устройств, как, например, устный диалог для «умных» колонок или визуальный диалог для экранов мобильных телефонов", — сказали в компании.

В мире "Ассистент" уже доступен на Android-смартфонах, "умных" колонках Google Home, внутри мессенджера Google Allo и надеваемых устройствах Android Wear. Однако на этапе запуска в России, отметили в Google, новой функцией можно будет воспользоваться только на смартфонах.

Google Assistant — это помощник "разговорного" типа, как чат-бот, который обеспечивает непрерывный двусторонний диалог, а не просто реагирует на отдельные просьбы. Впервые его представили в октябре 2016 года. "Ассистент" умеет работать с любыми онлайн-сервисами Google: от поисковика и почты Gmail до календаря и фотохранилища, запускать приложения, зачитывать статьи из "Википедии" и бронировать столики. На сегодняшний день помощник Google понимает английский, немецкий, корейский, испанский, французский, итальянский, японский и португальский.