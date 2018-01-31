Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам открыли расследование в отношении Apple. Ведомства, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пытаются установить, нарушила ли компания закон, замедляя работу iPhone с изношенными батареями.

В статье подчеркивается, что расследование, находящееся на самых ранних стадиях, пока держат в секрете. Это значит, что в итоге официальное дело могут и не открыть. Сейчас чиновники заняты изучением публичных заявлений представителей компании, связанных со скандалом — они выясняют, не вводила ли компания в заблуждение своих инвесторов.

Позже во вторник в компании подтвердили, что действительно находятся в контакте с представителями правительственных ведомств. "К нам поступили вопросы от некоторых правительственных агентств, и мы отвечаем на них", — заявила Bloomberg пресс-секретарь компании.

Она повторила уже не раз звучавшее из уст топ-менеджеров Apple утверждение: "МЫ никогда не делали — и никогда бы не сделали — ничего, чтобы намеренно сократить срок службы любого продукта Apple, или ухудшить пользовательский опыт с целью подтолкнуть клиентов обновить устройство".

Напомним, в 2016 году Apple выпустила обновление операционной системы iPhone, iOS, которое предотвращало работу процессора на максимальной частоте у аппаратов с изношенной или просто садящейся батареей. Сделано это было ради продления срока службы аккумулятора и избежания внезапных выключений и перезагрузок смартфона.

Когда в конце прошлого года феномен замедления iPhone со старыми батареями стал бурно обсуждаться в сети, многие обвинили Apple, что она внедрила новую функцию с целью подтолкнуть пользователей к покупке новых смартфонов. В компании такой мотив не признали, но извинились перед владельцами "заторможенных" смартфонов.

В качестве извинений компания снизила стоимость замены аккумулятора в iPhone некоторых моделей с 79 до 29 долларов. В результате возник ажиотаж, из-за которого аккумуляторы для некоторых моделей смартфонов оказались в дефиците — пользователям придется ждать замены до весны. Несмотря на это, против компании уже подали десятки исков, кроме того, ситуацию с искусственным замедлением iPhone расследует прокуратура Франции.