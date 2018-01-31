В мессенджере Telegram, разработкой которого занимается команда по руководством экс-главы "ВКонтакте" Павла Дурова, появится новостная лента — как в социальных сетях. Её содержимое смогут формировать сами пользователи, собирая отдельные каналы в одну группу.

Такая возможность, сообщает канал Telegram Beta, была замечена в бета-версии приложения для macOS. Вскоре доступ к ней был закрыт.

Судя по опубликованному скриншоту, пользователи смогут заносить избранные каналы на вкладку Feed ("Лента новостей") и читать их там. Также Telegram даст возможность отключить уведомления для всей группы сразу. К других планирующимся нововведениям относятся возможность форматировать подписи к изображениям и добавлять к тексту ссылки.

Бета-версию Telegram под номером 3.8.0 (сборка 115837) можно загрузить с сайта мессенджера. Дата релиза программы с поддержкой Feed неизвестна.