Инновационный смартфон Samsung со складным экраном увидит свет до конца этого года. Как говорится в отчете за четвертый финансовый квартал, складывающееся устройства с OLED-экранами и "умный" помощник Bixby помогут выделиться среди конкурентов и будут способствовать росту доходов компании в 2018-м.

Согласно отчету, из-за роста затрат на маркетинг доходы Samsung от продаж мобильных устройств несколько снизились, отмечает The Verge. Объемы поставок смартфонов, за исключением флагманских моделей, таких как Galaxy Note 8, в IV-м квартале также сократились.

Фирма делает ставку на "гнутые" дисплеи как на новый источник прибыли. Также в Samsung надеются, что Galaxy S9, который будет показан 25 февраля, оживит продажи, и также ожидают увеличение спроса на крупногабаритные телевизоры, который подстегнет предстоящая зимняя Олимпиада в Пхенчхане. К этому событию компания приурочит выпуск эксклюзивной модели Galaxy Note 8 с "олимпийским" дизайном.

Samsung вынашивает идею складного смартфона уже несколько лет. Еще в 2013 году на выставке CES корейцы пообещали, что гаджеты с гнущимися экранами появятся в 2014 году, а со складывающимися — в 2015-м. А в конце 2016-го Samsung получила патент на смартфон, который можно будет складывать пополам за счет гибкой секции в центре. В сложенном состоянии телефон очень напоминает классическую "раскладушку" из 1990-х или ноутбук Surface Book, так как обе стороны его экрана не соприкасаются друг с другом.

Похоже, что новинка Samsung — вероятно, её назовут Galaxy X — уже близка к релизу. Судя по эскизам, опубликованным в интернете в конце прошлого года, аппарат станет своего рода "раскладушкой будущего" — он будет выполнен в классическом форм-факторе мобильников начала 2000-x. Но специальный шарнир в духе ПК-трансформера Microsoft Surface Book и технология дисплея, который можно многократно сгибать, позволят покрыть непрерывным экраном всю "внутреннюю" сторону Galaxy X.