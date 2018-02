Приложения-клиенты мессенджера Telegram для iPhone и iPad неожиданно исчезли из магазина App Store. Программы не обнаруживаются в поиске, причем проблема затронула пользователей по всему миру:

На исчезновение приложений (пропали как классический клиент Telegram, так и новый, написанный на языке Swift Telegram X) первыми обратили внимание пользователи посвященного Telegram раздела онлайн-форума Reddit. Некоторые предположили, что произошедшее как-то связано со сделанным накануне официальным анонсом Telegram X для Android.

Скорее всего, дело в ошибке разработчиков Telegram, которые либо случайно удалили приложения из магазина Apple, либо были вынуждены сделать это, обнаружив в очередном обновлении какую-то значительную недоработку.

Павел Дуров в Twitter ответил на вопрос одного из пользователей, сообщив, что все дело в "небольшой проблеме" и программы скоро вновь станут доступны для скачивания:

Minor issue, should be back soon.