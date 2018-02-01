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Мессенджер Telegram для iPhone и iPad был удален из App Store по причине содержания контента, нарушающего правила магазина Apple. По словам руководителя проекта Павла Дурова, приложения станут доступны вновь, как только будет установлена защита.

"Apple уведомила нас о том, что пользователи имели доступ к неприемлемому контенту, и оба приложения были убраны из App Store, — сообщил Дуров в твиттере. — Как только мы установим защиту, мы ожидаем возвращения программ в App Store". Какой именно недопустимый контент был доступен Telegram, не уточняется.

Telegram и его альтернативный клиент — Telegram X — неожиданно исчезли из магазина Apple сегодня ночью. Программы не обнаруживаются в поиске, причем проблема затронула пользователей по всему миру. При этом в Google Play — магазине для Android-устройств — оба клиента доступны для скачивания.

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Ранее Дуров, отвечая на вопрос одного из пользователей, объяснил исчезновение мессенджера "небольшой проблемой", пообещав, что программы скоро вновь станут доступны для скачивания. К настоящему времени этот твит удален.

#Павел Дуров #App Store #мессенджеры #Telegram