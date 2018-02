Мессенджер Telegram для iPhone и iPad был удален из App Store по причине содержания контента, нарушающего правила магазина Apple. По словам руководителя проекта Павла Дурова, приложения станут доступны вновь, как только будет установлена защита.

"Apple уведомила нас о том, что пользователи имели доступ к неприемлемому контенту, и оба приложения были убраны из App Store, — сообщил Дуров в твиттере. — Как только мы установим защиту, мы ожидаем возвращения программ в App Store". Какой именно недопустимый контент был доступен Telegram, не уточняется.

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store.