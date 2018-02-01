Биткоин, курс которого обвалился за последние недели, может просесть еще сильнее, если выяснится, что цена на него удерживалась искусственно. Такие опасения выразили эксперты в связи с расследованием, начатым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) в отношении биржи Bitfinex.

Создатели Bitfinex выпускают собственную виртуальную валюту под названием Tether, которая обеспечивается фиатными деньгами — долларами США. Новые токены Tether выпускаются, когда инвесторы обменивают электронную валюту по курсу $1 за один "жетон". В результате к Tether, которая привязана к "настоящим" деньгам, возникло больше доверия, и она очень часто используется для покупок других виртуальных монет, включая биткоин.

Тем не менее, авторов Tether уже давно подозревают в чрезмерной эмиссии ничем не обеспеченных токенов, которые торгуются в том числе на криптобирже Bitfinex. Как пишет The New York Times, почти каждый раз, когда курс других виртуальных денег опускался, на рынок поступали новые "жетоны" Tether стоимостью в сотни миллионов долларов, что помогало искусственно поддерживать курс биткоина.

Предположительно, именно безконтрольная эмиссия Tether привела к резкому подорожанию, а потом обвалу биткоина: если еще в декабре за одну "монету" на некоторых биржах давали $20 тысяч, то сегодня (данные CoinDesk на 14:00 мск) — $9,4 тысячи.

Также людей, стоящих за Bitfinex, критиковали за непрозрачную деловую практику и запутанную структуру собственности. Газета отмечает, что руководят компанией европейцы, офисы расположены в Азии, а зарегистрирована она в зоне Карибского бассейна. На прошлой неделе Bitfinex разорвала контракт с американской аудиторской фирмой Friedman, что вызвало еще больше подозрений.

Более того, Bitfinex неоднократно взламывали: в 2015-м, 2016-м и в конце прошлого года. Совокупные убытки составили более $100 миллионов. При этом биржа почти не делилась деталями о хакерских атаках. После самой крупной кражи, состоявшейся в 2016 году, финансовая группа Wells Fargo и её банки на Тайване прекратили сотрудничество с Bitfinex.