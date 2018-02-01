Японцы из Sharp представили смартфон Android One S3, дизайн которого, очевидно, был вдохновлен iPhone 5c — самым дешевым, пластиковым "афоном", снятым с производства еще осенью 2015-го. Новинка выйдет в рамках Android One — инициативы инициативы Google, направленной на создание "высококачественных и недорогих" устройств для развивающихся рынков.

Гаджет комплектуется 5-дюймовым ЖК-экраном (Full HD), изготовленным по технологии IGZO, процессором Snapdragon 430, 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 ГБ внутренней. Емкость батарей — 2700 мА*ч.

На смартфон установят последнюю версию Android — Oreo. Тот факт, что новинка выходит по программе Android One, означает, что она будет избавлена от "ненужных" предустановленных приложений и сервисов, а также будет оперативно получать обновления ПО.

Корпус Android One S3 сертифицирован на соответствие стандарту IP68, что гарантирует защиту от пыли и влаги, а заряжается он через UBC-C, что редкость для смартфонов этого ценового диапазона. В Японии Android One S3 будет распространяться через местного оператора Y!mobile за 32 400 иен (около $300).