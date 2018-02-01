Компания The Boring Company Илона Маска распродала все огнеметы. По предзаказам фирма реализовала 20 тысяч единиц оружия, заработав на них около $10 миллионов. Когда начнется доставка, сообщил бизнесмен в твиттере, на каждом огнемете будет указан его серийный номер — от 1 до 20 тысяч.

"Самый безопасный огнемет в мире", который "гарантированно оживит любую вечеринку", The Boring Company начала продавать всего несколько дней назад, 27 января. В интернет-магазине компании его можно было купить за $500. Как ожидается, поставки начнутся в апреле.

Flamethrowers sold out — Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2018 г.

В течение трех часов стартап Маска реализовал тысячу фирменных огнеметов, а за сутки их количество возросло до 7 тысяч штук. "Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете счастливы, что приобрели огнемет. Сработает против орд нежити, или мы вернем ваши деньги!" — так предприниматель рекламировал новинку.

Отдельно пользователям предлагалось заказать огнетушитель The Boring Company за $30: "Разумеется, вы можете купить другой за меньшие деньги где-нибудь еще, но у этого имеется классная наклейка и кнопка, удобно расположенная прямо наверху".