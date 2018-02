Мессенджер Telegram, пропавший из App Store сегодня ночью, вновь стал доступен для скачивания. В цифровой магазин Apple вернулись как "классический", так и официальный альтернативный клиент — Telegram X.

"Telegram вернулся в AppStore, где отсутствовал с полуночи по Центральноевропейскому времени, — сообщил в твиттере руководитель проекта Павел Дуров. — Каждый день 500+ тысяч пользователей загружают Telegram для Android, и еще ~100 тысяч — для iOS".

Telegram is back in the AppStore after being absent there since midnight CET.



Every day 500,000+ users download Telegram for Android and another ~100,000 download Telegram for iOS.



Check out yesterday’s update for both platforms: https://t.co/AVsELnpOGK