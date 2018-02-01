vestihitech Читайте нас в Telegram

Мессенджер Telegram, пропавший из App Store сегодня ночью, вновь стал доступен для скачивания. В цифровой магазин Apple вернулись как "классический", так и официальный альтернативный клиент — Telegram X.

"Telegram вернулся в AppStore, где отсутствовал с полуночи по Центральноевропейскому времени, — сообщил в твиттере руководитель проекта Павел Дуров. — Каждый день 500+ тысяч пользователей загружают Telegram для Android, и еще ~100 тысяч — для iOS".

Оба мессенджера Telegram неожиданно исчезли из App Store в ночь на 1 февраля. Программы не обнаруживались в поиске, причем проблема затронула пользователей по всему миру. При этом в Google Play — магазине для Android-устройств — оба клиента были доступны для скачивания.

​Павел Дуров: Apple удалила Telegram из-за "неприемлемого контента" читайте также
 

Позднее Дуров пояснил, что приложения были убраны по причине содержания "неприемлемого контента", нарушающего правила магазина Apple, пообещав, что "приложения станут доступны вновь, как только будет установлена защита". Какой именно недопустимый контент был доступен Telegram, не уточняется.

#приложения #мессенджеры #Telegram