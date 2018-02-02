Благодаря процессору с модулем нейронных вычислений, этот смартфон получил аппаратную поддержку технологий искусственного интеллекта, включая функцию распознавания лица, используемую для разблокировки. В числе других особенностей устройства надо отметить большие объемы памяти, "высокий" экран, двойную камеру, быструю зарядку и Android 8.0 прямо "из коробки". Вести.Hi-tech нашли у Huawei Honor View 10 не только плюсы, но и минусы.

Очередной "молодежный" флагман представили в рамках новой стратегии глобального развития, целью которой заявлено вхождение Honor к 2022 году в тройку крупнейших брендов смартфонов в мире. Заметим, что по объемам продаж эта торговая марка уже занимает третье место, например, в России.

Первым смартфоном, который оснастили процессором с модулем нейронных вычислений, стал Huawei Mate 10 Pro (наш обзор здесь). К сожалению, этот аппарат до сих пор недоступен в официальной продаже российским пользователям. Так что Honor View 10 как раз и позволит по достоинству оценить возможности "умного" чипа от Huawei. Кстати, одновременно с новым флагманом анонсировали технологию для улучшения распознавания Structured Light, которая помогает камере более детально считывать информацию, чтобы точнее воспроизводить черты лица.

Обзор Huawei Honor View 10: технические характеристики

Модель: BKL-L09

ОС: Android 8.0 (Oreo) с оболочкой EMUI 8.0

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор HiSilicon Kirin 970, (4 ядра ARM Cortex-A73, 2,36 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53, 1,8 ГГц), сопроцессор i7, модуль нейронных вычислений NPU (Neural Network Processing Unit) , архитектура HiAI

Графическая подсистема: ARM Mali-G72 MP12

Оперативная память: 6 ГБ

Память для хранения данных: 128 ГБ, поддержка карт памяти microSD/HC/XC до 256 ГБ

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 (LE, aptX/aptX HD), USB Type-C (USB 2.0, USB-OTG), NFC, ИК-порт

Экран: емкостной, сенсорный, LTPS-матрица, диагональ 5,99 дюймов, FullView (18:9), разрешение 2160х1080 точек, плотность пикселей на дюйм 403 ppi, работа в перчатках, защитное стекло 2.5D

Основная камера: матрицы — 16 МП (цветная, RGB) + 20 МП (монохромная, B/W), апертура f/1.8, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, видео 4K (2160p)@30 fps

Фронтальная камера: матрица 13 МП, апертура f/2.0, фиксированный фокус

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE Cat.18 DL и Cat.13 UL; LTE band (3, 7, 20…)

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещения и приближения, дактилоскопический сканер, датчик Холла

Батарея: несъемная, литий-полимерная, 3 750 мА*ч, поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge (4,5 В/5 А)

Цвета: черный, темно-синий

Габариты: 157,0х74,98х6,97 мм

Вес: 172 грамма

Обзор Huawei Honor View 10: дизайн, эргономика

Похоже, что внешность Honor View 10 лишена флагманских амбиций Mate 10 Pro.

За исключением ряда деталей, дизайн новинки во многом повторяет обтекаемый металлический корпус Honor 7X (наш обзор здесь) с "вытянутым" экраном в модном форм-факторе. Разница в размерах в плане невооруженным глазом у них практически незаметна (156,5х75,3 мм против 157,0х74,98 мм), при этом, диагонали дисплеев составляют 5,93 дюйма и 5,99 дюйма, соответственно. Правда, с нижней плашки под экраном у Honor View 10 исчез логотип бренда. Связано это с тем, что сюда с задней панели перекочевала емкостная площадка дактилоскопического сканера, которой, из-за недостатка места, пришлось поменять свою круглую форму на вытянутую.

Объективы сдвоенного фото-модуля все так же отчетливо выступают над задней панелью вовсе не по "злому умыслу" производителя. Все дело в небольшой толщине смартфона (около 7 мм), полностью вписаться в которую для камер с улучшенной оптикой весьма затруднительно. А вот для антенн теперь используются тонкие фигурные (а не прямые, как у Honor 7X) радиопрозрачные вставки. Для новинки предусмотрено всего два окраса — черный и темно-синий.

Лицевая панель Honor View 10 покрыта защитным стеклом с эффектом 2.5D. Правда, из-за наклеенной защитной пленки эффектность "стекания" как-то теряется.

Все датчики, включая светодиодный индикатор, а также объектив фронтальной камеры, теперь оказались слева от декоративной решетки "разговорного" динамика над дисплеем.

Наэкранные сенсорные кнопки управления "Назад", "Домой" и "Недавние приложения", традиционно представленные пиктограммами "треугольник", "кружок" и "квадрат", в настройках можно поменять местами, а также дополнить еще одним значком для шторки уведомлений (о возможностях системной навигации более подробно чуть ниже).

Как уже отмечалось, небольшую плашку под дисплеем теперь занимает емкостная площадка дактилоскопического сканера.

На правом ребре корпуса обосновались качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки, при этом, последняя отличается не только по размеру, но и наличием заметной резной фактуры.

На левом ребре находится закрытый комбинированный слот с лотком на два места, одно из которых предназначено только для модуля идентификации абонента формата nanoSIM, а другое можно занять, либо второй nanoSIM, либо картой памяти microSD.

Симметричный разъем USB Type-C между головками двух шурупов со шлицами "звездочка" поместили на нижнем торце. Справа от него (вид со стороны экрана) — отверстие для "разговорного" микрофона и декоративная решетка "мультимедийного" динамика, а слева — 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры.

На верхнем торце компанию отверстию для второго микрофона (шумоподавления) составил, довольно редкий по нынешним временам, ИК-порт.

Металлическую заднюю панель украсили, плохо заметным на темном фоне, логотипом Honor.

Из надписей в ее нижней части можно узнать название фирмы-производителя, номер модели и страну производства.

В левом верхнем углу отвели место под основной фото-модуль, состоящий из горизонтально расположенных объективов дуэта камер, и светодиодной вспышки. Чуть правее расположена область NFC-антенны.

Как и у Honor 7X, в комплект с Honor View 10 входит клип-кейс, оберегающий периметр и заднюю панель смартфона.

Обзор Huawei Honor View 10: экран

Смартфон Honor View 10 оснастили 5,99-дюймовым экраном FullView (18:9) на базе LTPS-матрицы с разрешением FullHD+ (2160х1080 точек) и плотностью пикселей на дюйм 407 ppi. Замена аморфного кремния на поликристаллический (Low Temperature Poly Silicon) позволила добиться более широких углов обзора, лучшей цветовой палитры, меньшего энергопотребления и времени отклика.

Результаты программы Multitouch Tester показали, что сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий. Уровень яркости (с хорошим запасом) можно регулировать вручную или воспользоваться опцией "Авто". С помощью цветового круга с тремя пресетами ("Тепло", "Холодно", "По умолчанию") в настройках "Экрана" легко поменять цветовую температуру — сделать изображения более теплыми или наоборот, холодными. В свою очередь, включение полноэкранного режима позволяет растягивать "неполноэкранные" приложения на весь дисплей.

В режиме просмотра предлагается изменить размеры элементов интерфейса (изображений и символов). Вместо разрешения Full HD+ (2160x1080 точек) в настройках легко выбрать, например, более низкое – HD+ (1440x720 точек). В свою очередь, выбор опции "Умное разрешение", положительно сказывается на энергосбережении. Режим защиты зрения, активируемый в том числе и по расписанию, призван снять усталость глаз, при этом, цветовую температуру можно регулировать самостоятельно.

Стиль интерфейса с отдельным экраном приложений позволяет экономить место на рабочих столах. Единовременно можно воспользоваться одной из двух опций для цветовой гаммы — "Яркие" (более холодные) или "Обычные" (более теплые). В разделе "Управление" доступна опция повышения чувствительности сенсорного слоя дисплея для работы в перчатках. На новом смартфоне стекло с эффектом 2.5D накрывает еще и защитная пленка.

Обзор Huawei Honor View 10: камеры

Основной фото-модуль Honor View 10 получил 16-мегапиксельный цветной и 20-мегапиксельный монохромный сенсор, а светосила объективов составляет f/1.8. Для быстрой фокусировки используется фазовый (PDAF) метод. В наличии также обычная светодиодная вспышка. Максимальное разрешение снимков составляет (20 МП, 4:3) – 5120х3840 точек.

Разница в количестве мегапикселей у сенсоров используется для 2-кратного гибридного зума. Для режимов широкой диафрагмы и портретной съемки, а также при использовании гибридного масштабирования, размер кадра — 4608х3840 точек (16 МП, 4:3).

У фронтальной камеры на базе 13-мегапиксельного датчика широкоугольный объектив с фиксированным фокусом и светосилой f/2.0. Максимальное разрешение для селфи в пропорции 4:3 получается 4160х3120 точек (13 МП). Разумеется, в настройках не забыты средства "бьютификации". При недостаточном освещении предусмотрена активация опции "виртуальной вспышки" (экраном).

Оба фото-модуля в Honor View 10 позволяют сохранять видео в Full HD-разрешении (1920х1080 точек)@30 fps, при этом, у дуэта основных камер частоту кадров можно увеличить до 60 fps. Для записи видео в качестве 4K UHD 2160p@30 fps (3840х2160 точек) используется кодек H.265/HEVC. Доступны также режимы замедленной (1080р@120 fps, 720p@120 fps) и интервальной съемки (1280х720 точек). Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC/HEVC — видео, AAC – звук).

В интерфейсе приложения "Камера" свайп вправо открывает список доступных режимов съемки, свайп влево — экран контекстных настроек. Пиктограммы в верхней части экрана позволяют быстро определиться со вспышкой, перейти на портретный режим или режим с "широкой" диафрагмой (f/0.95-f/16), а также активировать опцию "Живые фото". В "Профессиональном" режиме предлагается самостоятельно настроить способ замера экспозиции, значение ISO, выдержку, ступень экспокоррекции, метод фокусировки и баланс белого. Для тщательной пост-обработки снимки предлагается сохранять в RAW (DNG) формате. Режим "Фильтр" позволяет наложить на изображение один из семи доступных фильтров (типа "Валенсия", "Ностальгия", "Рассвет" и т.п.), а также настроить его интенсивность. Большое количество готовых художественных эффектов, названия которых ассоциированы с художниками, актерами, топ-моделями и т.п., собрано в одноименном разделе. Создание такого инструмента, похоже, навеяно известным приложением Prisma.

На первых порах процессор с модулем нейронных вычислений наиболее заметно "умничает" на фотосъемке в автоматическом режиме. Как и у Huawei Mate 10 Pro, "чертова дюжина" определяемых сцен и объектов включает текст, растение, кошку, собаку, цветы, еду, закат, портрет, синее небо, снег и т.п. Большинство из них удалось проверить. Проблема возникла, например, с синим небом, увидеть которое в Подмосковье зимой удается довольно редко. Стоит отметить, что дуэт камер оставил самые приятные впечатления, поскольку он уверенно работал в самых различных условиях. Даже при недостаточном освещении светосильная оптика и алгоритмы вытягивали на автомате, кажется, уже безнадежные кадры. Примеры фото можно посмотреть, например, здесь.

Обзор Huawei Honor View 10: звук

Откровенно громкий, но без особых претензий на качество, "мультимедийный" динамик в Honor View 10 расположили, как уже отмечалось, на нижнем торце смартфона. Штатное приложение "Музыка" воспроизводит, в том числе, аудио-файлы SQ (Super Quality) с расширением FLAC. Среди других форматов стоит отметить также ALAC, APE, AIFF и PCM. "Диктофон" пишет беседы и монологи в файлы формата M4A (AAC, 48 кГц), позволяя оставлять на этих записях быстрые и фото-теги.

Звуковые возможности смартфона расширены фирменными алгоритмами Huawei Histen. Но доступ к звуковым эффектам открывается только при подключенных наушниках. При этом, в настройках "Звука" следует выбрать тип подключаемого аудио-аксессуара. Отказавшись от включения режима 3D-аудио (близкое, фронтальное, объемное) можно воспользоваться 10-полосным эквалайзером с усилением басов, пятью пресетами и индивидуальной настройкой. Для беспроводных наушников следует иметь в виду поддержку кодека aptX/aptX HD для интерфейса Bluetooth. Тем не менее, "камерные" способности Honor View 10 впечатлили все-таки больше, чем звуковые.

Обзор Huawei Honor View 10: начинка, производительность

"Вишенкой на торте" у Honor View 10 стал новейший процессор HiSilicon Kirin 970, включающий два квартета ядер (четыре ARM Cortex-A73, 2,4 ГГц, и четыре Cortex-A53, 1,8 ГГц), которые работают в тандеме с ускорителем графики, 12-ядерным ARM Mali-G72 MP12. Ключевая особенность Kirin 970 — модуль нейронных вычислений (Neural Processing Unit, NPU). Процессор поддерживает ряд новых приложений с технологиями искусственного интеллекта, способных, например, распознавать объекты при фотосъемке, переводить тексты на несколько языков в реальном времени без подключения к интернету, прогнозировать запросы пользователя, оптимизируя производительность в соответствии со сценариями использования смартфона и т.д. Напомним, что на своем борту Honor View 10 несет 6 ГБ оперативной памяти. Ниже приводятся результаты основных тестов.

Тестирование Huawei Honor View 10. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Huawei Honor View 10. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Huawei Honor View 10. Результаты в бенчмарке 3DMark

Производитель акцентирует внимание на своем сотрудничестве с лидирующими разработчиками игр, чтобы добиться эффективного использования мощи нового процессора. Так, предлагается оценить работу нескольких предустановленных приложений от Gameloft, которые собрали в каталог "Игры".

Из 128 ГБ встроенной памяти доступно около 111 ГБ. Размеры этого хранилища можно увеличить картами памяти microSD/HC/XC объемом до 256 ГБ. Кроме того, технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону еще и USB-"флешки".

При одновременной установке двух модулей идентификации абонента в формате nanoSIM, они попеременно работают c одним радиоканалом в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Поддерживаются сети четвертого 4G поколения, включая полосы частот 1 800 МГц, 2 600 МГц и 800 МГц, а также голосовые звонки в формате VoLTE. Стандарты связи LTE Cat.18 (DL) и Cat.13 (UL) обещают смартфону в сетях 4G достигать скоростей — до 1,2 Гбит/с и, соответственно, 400 Мбит/с.

Набор беспроводных коммуникаций включает также 2-диапазонный Wi-Fi-модуль 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.2 (LE, aptX/aptX HD), NFC и ИК-порт. Последний вкупе с предустановленным приложением ("Виртуальный пульт" в "Инструментах") пригодится для управления бытовой техникой (телевизором, кондиционером, DVD-плеером и т.п.)

Интерфейс NFC окажется полезным, например, при использовании сервиса Android Pay. Кроме того, с помощью приложения "Транспортные карты Москвы" он позволит узнать баланс карты "Тройка".

Спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS используются для определения местоположения и навигации. В координации по сотовым и Wi-Fi сетям поможет режим A-GPS.

Обзор Huawei Honor View 10: автономность

Емкость несъемного аккумулятора в Honor View 10 составляет 3 750 мА*ч. У нас на тесте смартфон оказался без штатного сетевого адаптера питания, но, судя по описанию, производитель использует точно такой же, как и в Mate 10 Pro. Это сертифицированное устройство, выходные параметры которого для быстрой зарядки Huawei SuperCharge составляют 4,5 В и 5 А (максимальная мощность 22,5 В*А). Благодаря этому, заполнение имеющейся емкости батареи на 50% происходит всего за полчаса. При рачительном использовании на обычных сценариях, "полного бака" может хватить даже на пару дней. Кстати, при необходимости от емкого аккумулятора смартфона легко подзаряжать и другие гаджеты (при наличии кабеля USB-OTG).

Для аккумулятора Honor View 10 тестовая программа AnTuTu Tester показала неплохой результат в 8 155 баллов. При 100% заполнении батареи производитель обещает 21 час веб-серфинга (4G), или 29 часов просмотра видео, или 160 часов звучания музыки. В режиме ожидания смартфон способен оставаться на связи до 22 дней. Набор видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение около 7,5 часов.

Опции для оптимизации и мониторинга энергопотребления предусмотрены в настройках раздела "Батарея". Уменьшить расход аккумулятора предлагается, например, за счет ограничения активности фоновых приложений. При низком уровне заряда рекомендуется перейти на режим "Ультра", где доступны только выбранные приложения.

Обзор Huawei Honor View 10: особенности программного обеспечения

Смартфон Honor View 10 прямо "из коробки" работает под управлением операционной системы Android 8.0 (Oreo), интерфейс которой скрыт за фирменной оболочкой EMUI 8.0. Как уже отмечалось, этот лончер предлагает выбрать между обычным стилем рабочего экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и стилем с отдельным меню (экраном) приложений. Тап с удержанием на иконке программы приводит к появлению меню доступа (если поддерживается) к часто используемым (до четырех) функциям этого приложения. Следующим тапом с удержанием, уже по строчке меню, можно перенести значок одной из этих функций на главный экран. Например, вызов приложения "Камера" с активированным режимом "широкой диафрагмы".

Фирменные настройки, позволяющие эффективно справляться со смартфоном, собраны в разделе "Управление". Так, в подразделе "Движения" предлагается жестами отключать звук, уменьшать громкость вызова или отвечать на звонок. Чтобы поделить экран смартфона между двумя программами, надо сделать тап с удержанием на пиктограмме "Недавние приложения", или движение слева направо костяшкой пальца. Начертания с помощью последней определенных букв на экране вызывают различные приложения.

Помимо панели управления с четырьмя комбинациями пиктограмм, для системной навигации предлагается использовать одноименную кнопку, а также емкостную площадку дактилоскопического сканера. При использовании "Кнопки навигации", которую легко разместить в удобном месте экрана, пиктограммы на панели управления можно скрыть. В свою очередь, тап по площадке дактилоскопического сканера активирует функцию "Назад", тап с удержанием возвращает на главный экран ("Домой"), а горизонтальный свайп по площадке заменяет кнопку "Недавние приложения".

Регистрация отпечатков пальцев позволяет быстро разблокировать смартфон, а, кроме того, ограничить доступ к приложениям и в "Личное". Напомним, что технология распознавания лица для разблокировки смартфона используется, например, в технологическом флагмане Samsung Galaxy Note 8 (наш обзор здесь). В Honor View 10 для этой процедуры, скорее всего, применили улучшение распознавания Structured Light. По крайней мере, никаких проблем с регистрацией и разблокировкой не было. Следует, правда, иметь в виду, что подобная защита хотя и удобна, но менее надежна, чем, например, ввод пароля.

Для демонстрации способностей процессора с модулем нейронных вычислений предустановленно приложение Microsoft Translator. Без подключения к интернету эта программа переводит в реальном времени речь и сканированные камерой тексты между 50 языками.

Обзор Huawei Honor View 10: покупка, выводы

В смартфоне Huawei Honor View 10 интерес в первую очередь вызывает мощный процессор с обновленным графическим ускорителем, дополненный, к тому же, модулем нейронных вычислений. Помимо реализации некоторых функций искусственного интеллекта, новый аппарат может похвастаться большими объемами памяти, "высоким" экраном в пропорции 18:9, качественной двойной камерой, сертифицированной быстрой зарядкой, интерфейсом NFC, а также ОС Android 8.0 прямо "из коробки".

Однако корпус устройства не получил должной защиты от воды и пыли. К тому же, у основного фото-модуля отсутствует оптическая стабилизация, а при установке второй nanoSIM-карты невозможно расширить встроенную память.

Видимо, чтобы не создавать ненужную конкуренцию Huawei Mate 10 Pro, некоторые функции у "молодежного" флагмана предусмотрительно подрезали. При этом, рекомендованная цена Huawei Honor View 10 на старте продаж оказалась 34 990 рублей (в качестве бонуса сюда же входят беспроводные наушники Honor Sport и внешний аккумулятор Honor AP08Q). Достойных соперников за такие деньги в официальной рознице надо еще поискать.

Итоги обзора смартфона Huawei Honor View 10

Плюсы:

Мощный процессор с модулем нейронных вычислений

Большие объемы памяти

"Высокий" экран в пропорции 18:9

Качественная двойная камера

Быстрая зарядка Huawei SuperCharge

Интерфейс NFC

ОС Android 8.0 "из коробки"

Минусы:

Альтернативная установка второй nanoSIM или карты памяти microSD

У основного фото-модуля нет оптической стабилизации

Отсутствует защита корпуса от воды и пыли