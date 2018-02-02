Кадзуо Хираи, возглавлявший японскую корпорацию Sony с 2012 года, уйдет в отставку 31 марта. В новый финансовый год, начинающийся у фирмы 1 апреля, она войдет уже под руководством нового генерального директора.

В компании сообщили, что Sony возглавит ранее занимавший пост главного финансового директора Кеничиро Йошида. Считается, что он помог навести порядок в финансах корпорации в рамках проекта оптимизации бизнеса "One Sony", пишет The Verge.

C 1 марта Хираи займет пост председателя совета директоров Sony, а пост главного финансового директор вместо Йошиды займет глава мобильного бизнеса и главный директор по стратегии Хироки Тотоки.

Хираи, напоминает издание, исходно нанял Йошиду в качестве главного по стратегическому планированию, и их тандем успешно справился с возвращением убыточной корпорации к прибыли. Будущий гендиректор Sony заявил, что продолжит реформировать бизнес, чтобы обеспечить устойчивый рост в долгосрочной перспективе.

Sony, как ожидается, сегодня объявит финансовые результаты за октябрь-декабрь. Прогноз на финансовый год в целом, завершающийся 31 марта, пока позитивный — ожидается, что Sony получит рекордную операционную прибыль в размере 630 миллиардов иен.