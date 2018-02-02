За последний календарный квартал 2017-го (первый квартал финансового года) Apple продала на миллион меньше смартфонов iPhone, чем годом ранее — 77,3 млн против 78,3 млн. Падение продаж в штуках на 1,3%, впрочем, не помешало компании заработать больше.

Ситуация на самом деле беспрецедентная: за всю историю своего смартфонного бизнеса Apple неизменно наращивала число проданных аппаратов в "праздничном" квартале, пишет Engadget. "Благодарить" за это стоит новейший (и самый дорогой) смартфон компании, iPhone X.

Стоящий в США от 999 долларов аппарат, утверждают в Apple, неизменно оказывался самым продаваемым устройством компании каждую неделю с момента поступления в продажу 3 ноября. В итоге, несмотря на падение в штуках, выручка от продаж смартфонов выросла на 13% год-к-году.

Упали за отчетный период и продажи компьютеров Mac — на 5% до 5,1 млн штук. Зато подросли, хотя и всего на 1 процент, продажи планшетов iPad — до 13,2 млн штук. В последние три месяца 2017-го неплохой результат показал и бизнес сервисов компании (App Store, Apple Music и т.п.). Хотя по сравнению с предыдущим кварталом показатель выручки (8,5 млрд долларов) не изменился, по сравнению с годом ранее прирост составил 18%.

Но лучше всего растет у Apple самая маленькая и разношерстна категория — "другие продукты". Сюда, в частности, включаются продажи часов Apple Watch, наушников AirPods, телеприставки Apple TV и т.п. Выручка этого сегмента составила за отчетный период 5,5 млрд долларов, увеличившись год-к-году на впечатляющие 70%.

Всего Apple выручила за квартал 88,3 млрд долларов, что на 13% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за квартал достигла 20 млрд долларов, увеличившись год-к-году на 12%. После объявления финансовых результатов акции компании подросли на пару процентов. Это значит, что инвесторы решили не переживать из-за сокращения поставок iPhone и уверены, что даже в такой ситуации Тим Кук и его коллеги найдут способ продолжить рост доходов.