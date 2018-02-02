Мобильное приложение мессенджера Telegram внезапно исчезло из магазинов Apple AppStore сразу в нескольких странах. Речь как минимум о России, США, Германии, Испании, Италии.

При этом на других платформах никаких изменений в доступности программы не было. Telegram можно скачать и из Google Play Store и Apple AppStore для настольных компьютеров. Почему так произошло, поначалу было совершенно непонятно. Кто-то даже предположил, что разработчики Telegram сами случайно удалили приложение, выкладывая в AppStore новую версию.

Сам же Павел Дуров, создатель мессенджера, сначала сообщил о небольшой проблеме и пообещал скорое возвращение в магазин Apple, а позже уточнил, что речь идёт о некоем недопустимом контенте, который стал доступен через Telegram. О чем идет речь – пока не понятно. Тут любопытно, что пропало на самом деле сразу два приложения, Telegram и Telegram Х или 10 – альтернативный клиент. Его представили неделю назад, а сегодня – набор инструментов, который собственно и позволяет создавать программы для общения в Telegram. Как было обещано, разработчики смогут реализовать в них какие-то оригинальные функции, при этом базовые принципы передачи сообщений и их безопасность нарушены не будут.

Samsung решил заработать на майнинге криптовалют. Точнее на производстве процессоров для добычи биткоина, эфира и прочих криптоденег. Сегодня компания официально подтвердила изданию

TechCrunch информацию южно-корейских СМИ о том, что на мощностях Samsung теперь выпускаются ASIC.

ASIC — это интегральная схема специального назначения. Иными словами, процессор, изначально рассчитанный на решения одной строго определенной задачи. Это например аппаратные решения для декодирования аудио- или видеосигналов, обработки изображений или управления каким-то конкретным устройством. Суть в том, что при решении задачи специализированным чипом, выполнение функций происходит быстрее, и, как правило, в конечном итоге дешевле. Соответственно с ростом сложности вычислений при майнинге криптовалют наступил (и достаточно давно) такой момент, когда ипользовать для этого специальный ASIC стало выгоднее, чем видеокарты.

И вот теперь выяснилось, что выпускать такие майнинг-процессоры начала и Samsung. Только что ставшая, кстати, крупнейшим в мире производителем чипов, подвинув с первого места в рейтинге Intel (это, между прочим, первая смена лидера за 25 лет). Сколько будут стоить крипто-ASIC от Samsung неизвестно. Равно как не раскрывается имя покупателя первой партии. По некоторым данным, партнером корейцев выступает некая китайская компания. Остается добавить, что сейчас на рынке аппаратных решений для майнинга доминирует тайваньская корпорация TSMC — ее годовую выручку в этом сегменте оценивают в полтора миллиардов долларов.

Любопытно, что информация о новом для Samsung продукте появилась буквально через несколько часов после публикации годового отчета корпорации. И отчета рекордного, несмотря на негативный фон, который окружает Samsung последнее время, доходы растут, продажи тоже. В том числе, благодаря выходу на рынок смартфона Apple iPhone 10, где от Samsung дисплей и память. Хорошие цифры показали и собственные флагманские телефоны – Galaxy S. Радужную картину для Samsung портят разве что слабые продажи бюджетных смартфонов.

И еще одна новость. Удивительная. Сегодня вся IT-пресса вышла с заголовками – Илон Маск распродал 20 тысяч огнеметов за 4 дня и заработал 10 миллионов долларов! Тут интересно то, что огнеметы эти с логотипом The Boring Company – один из проектов Маска, идея пробурить тоннели под Лос-Анджелесом. Но с тоннелями пока не очень получается, зато компания уже заработала 300 тысяч долларов на фирменных кепках и вот теперь 10 млн на огнеметах. Иными словами, история не столько про технологии, сколько про маркетинговые способности одного из самых эпатажных IT-предпринимателей.