Компания Google сделала YouTube Go — офлайновую версию видеохостинга — доступной пользователям со всего мира. Android-приложение, позволяющее просматривать и делиться роликами без подключения к Сети, уже можно загрузить из магазина Google Play.

Начиная с этой недели "облегченная" версия YouTube доступна более чем в 130 странах, в том числе в России. Она позволяет сохранять ролики на SD-карту или в память мобильного устройства и просматривать их в офлайне. Перед загрузкой ролика можно посмотреть покадровое превью, а также указать качество, влияющее на размер конечного файла. Кроме того, при помощи новой программы можно передавать скачанный контент на другие устройства по Bluetooth.

Первой "экономная" версия YouTube запустилась в Индии около года назад. Программа весит очень мало (9,4 мегабайта), а установить ее можно даже на старые устройства с версией Jelly Bean (Android 4.1).

YouTube Go является частью комплекта приложений Android Go, ориентированных на владельцев недорогих устройств с малым объемом встроенной памяти. Также Google выпускает приложение Files Go, позволяющее быстро очистить память Android-смартфона от мусора.