Компания Intel, один из крупнейших производителей процессоров, занята разработкой очков дополненной реальности. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, AR-гаджет может выйти до конца этого года.

Внутри Intel проект известен под рабочим названием Superlite — "суперлегкие". Его разработку ведет Vault — компания, выведенная из состава чипмейкера, а производством продукта будет заниматься тайваньская Quanta Computer по контракту с Intel.

По информации агентства, компания намерена продать большую часть своего AR-бизнеса нескольким инвесторам, а себе оставить небольшую долю. Сам производитель оценивает Vault в $350 миллионов.

Планируется, что "умные" очки Intel смогут подключаться к смартфону по Bluetooth. Superlite смогут отображать контекстуальную информацию в поле зрения пользователя с помощью лазерного проектора.

По итогам прошлого года компания получила рекордную выручку — $62,8 миллиарда. Большую часть доходов обеспечили продажи процессоров для компьютеров, около $19 миллиардов принес бизнес дата-центров. Несмотря на это, Intel впервые с 1992 года уступила звание крупнейшего производителя полупроводников в мире по объему выручки Samsung, которая за прошлый год продала чипов на сумму $69 миллиардов.

Рынок ПК продолжает сокращаться, и в Intel заняты поиском новых источников заработка. По прогнозу аналитиков Goldman Sachs Group, рынок устройств дополненной и виртуальной реальности будет оцениваться в $110 миллиардов к 2015 году.