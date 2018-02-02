Стартап экс-инженера Apple Энди Ходжа, возглавлявшего разработку медиаплеера iPod на протяжении десяти лет, анонсировал "умный" видеорегистратор Owl Car Cam. Новинка обладает 2,5-дюймовым тачскрином, LTE-модулем и двумя камерами: основной 4-мегапиксельной, направленной на дорогу, и еще одной, которая записывает происходящее в салоне.

Основной "глазок" пишет картинку в Full HD, тыловой — в 720р. Также Owl Car Cam комплектуется антивандальным датчиком, который включает запись автоматически при обнаружении попытки взлома автомобиля. Камера постоянно находится в онлайне: записываемые устройством ролики отсылаются в облако и хранятся там сутки. Их можно просмотреть через приложение на смартфоне.

Как говорит Ходж, обращаться с Owl Car Cam так же легко, как с iPod — на его настройку уйдет не более пяти минут. В автомобиле регистратор подключается к диагностическому порту OBD, пишет Engadget.

В США Owl Car Cam можно купить за $349. В цену также включена годовая подписка на LTE-услугу.