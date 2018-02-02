2 февраля курс биткоина опускался до $7695 — рекордно низкой отметки за длительное время. Если еще в декабре за одну "монету" на некоторых биржах давали 20 000 долларов, то сейчас, по данным сервиса CoinDesk на 19 часов по московскому времени, биткоин торгуется по $8942. Курс других криптовалют, включая Ethereum, Ripple и Litecoin, упал на 20–30%.

Рынок криптовалют очень волатилен и непредсказуем. 1 января 2017-го курс составлял 998 долларов за биткоин, а в конце года виртуальные деньги за очень короткое время резко подорожали — с 8 до без малого 20 тысяч долларов за единицу.

На курс биткоина сильно влияют действия правительств. Недавно власти Индии заявили, что не признают эту валюту законным платежным средством, а финансовые регуляторы Южной Кореи объявили о намерении штрафовать инвесторов, совершающих сделки с анонимных счетов.

По криптовалютам ударил и Facebook: на этой неделе компания запретила размещать объявления бизнесов, связанных с биткоином и другими цифровыми "монетами". Под запрет попали, в том числе, реклама криптовалютных бирж (даже крупнейших), а также ICO — проектов, продающих токены новых криптовалют.