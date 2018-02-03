Какие секретные данные утекли в сеть в Белоруссии из-за "откровений" фитнес-приложения Strava, какая компания стала крупнейшим поставщиком процессоров вместо Intel, как легендарная японская Xerox лишилась независимости (и кто теперь ее владелец), что китайские телефоны Honor и российская пресса делали на этой неделе в Армении и почему лучшие гаджеты почти невозможно отремонтировать?

Все о главных событиях недели в области высоких технологий прямо сейчас в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.