Американская компания Harley-Davidson объявила о планах по выходу на рынок электромотоциклов. Фирма показывала прототип электрического байка — Project Livewire — еще в 2014 году, но до этого момента никогда публично не заявляла о сроках вывода продукта. Как сообщается в финансовом отчете производителя за прошлый год, новинка будет выпущена в течение ближайших 18 месяцев.
Как отмечает CNN, 2017-й выдался тяжелым годом для Harley-Davidson: в мире розничные продажи мотоциклов снизились на 6,7%, в США — на 8,5%. В связи с этим компания намерена освоить рынок электромотоциклов — новый, но считающийся весьма перспективным.
По мнению главного редактора журнала CycleWorld Марка Хойера, у электрического "харлея" есть все шансы, чтобы снискать успех. В отличие от стартапов, инженеры Harley-Davidson обладают необходимой экспертизой и налаженными связями среди поставщиков запчастей. Кроме того, электромотоцикл может быть наделен фирменной "фишкой" компании, а именно рокочущим звуком мотора.
Harley-Davidson — далеко не единственная компания, которая занимается созданием мотоцикла с электромотором. В конце прошлого года Yamaha представила концепт "робоцикла" с электромотором и батареями-ячейками Motoroid, способного "общаться" с ездоком посредством искусственного интеллекта.
Над созданием самоуправляемого мотоцикла думает и другая японская компания, Honda. В начале 2017-го эта фирма анонсировала концептуальный байк Riding Assist с функцией автобалансировки, которая удерживает двухколесное средство на месте, не давая ему завалиться на бок. Помимо выравнивания, новая функция позволяет "мотоциклу для новичков" медленно следовать за владельцем, не падая.
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