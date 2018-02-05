Хотя Apple вряд ли представит новые смартфоны раньше сентября, неофициальной информации о планах калифорнийской компании уже немало. Помимо данных о новой модели "доступного" iPhone с большим экраном и смене подходов к разработке iOS, появились и сведения о грядущей "революции" в электронной начинке устройств.

Издание 9to5mac ознакомилось с содержанием аналитической записки эксперта KGI Securities Мин-Чи Куо, известного как один из самых осведомленных о планах Apple людей в мире. Ссылаясь на свои источники в цепочке поставок Apple Куо пишет, что Apple окончательно решила в этом году сменить поставщика ключевого компонента своих аппаратов.

Речь идет о сотовом модеме — чипе, ответственном за передачу данных по беспроводной сети. До сих пор Apple ставила в iPhone практически исключительно модемы Qualcomm, но, рассорившись с чипмейкером, решила переключиться на аналогичные чипы от Intel. Источники Мин-Чи Куо сообщают, что Intel готова поставлять в необходимых количествах компоненты, удовлетворяющие требованиям Apple, и при этом предлагает более доступную цену.

Аналитик отмечает, что Apple собирается использовать в iPhone модемные чипы стандарта 4x4 MIMO, обеспечивающие максимально доступную на сегодня пропускную способность в сетях LTE, а также работу двух SIM-карт. В то же время, эксперт не исключает, что в итоге Qualcomm все же получит от Apple определенную долю заказов на модемы — например, в качестве уступки в рамках урегулирования судебных претензий.

Кроме того, подчеркивает Куо, Qualcomm продвинулась дальше Intel в разработке чипов для сетей 5G, что делает полный разрыв отношений с Qualcomm рискованным для Apple. iPhone в этой ситуации могут остаться без качественный поддержки сетей нового поколения, когда в них уже смогут полноценно работать смартфоны конкурентов.