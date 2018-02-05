10 лет и 25 миллионов долларов были потрачены на крупнейшее исследование воздействия радиоизлучения сотовых телефонов на здоровье млекопитающих. Однако проводившие его ученые из Национального института здоровья США, комментируя выпущенные в конце прошлой недели результаты, признают: к однозначным выводам прийти так и не удалось.

Исследование проводилось на грызунах — мышах и крысах. В некоторых группах подопытных животных, подвергавшихся воздействию излучения мобильников, были выявлены более частое возникновение опухолей, повреждения ДНК и тканей организма, а также пониженная масса тела. В то же время, однозначно интерпретировать результаты не удается; также нельзя экстраполировать их на людей.

"На данный момент мы не считаем, что понимаем о результатах достаточно, чтобы доверять полученным данным", — заявил один из ведущих ученых, занятых в исследовании, Джон Бушер. "Я не стал пользоваться сотовым телефоном иначе", — приводит его слова The Washington Post.

В исследовании, которое считается наиболее масштабным экспериментом такого рода из когда-либо поставленных на грызунах, были задействованы 3000 лабораторных животных. Результаты были опубликованы в пятницу на прошлой неделе, а в конце марта будут выпущены отзывы сторонних экспертов на исследование. Последние, в частности, выскажут мнение о том, являются ли некоторые из результатов случайным статистическим "шумом".

Самым значимым фактом, который выявило исследование, оказалось воздействие излучения сотовых на самцов крыс: у них чаще обычного развивались опухоли в нервных тканях в области сердца. Однако у самок крыс, а также у мышей обоих полов такого замечено не было. Также исследователи обнаружили более частые повреждения тканей сердца у крыс (и самцов, и самок). Если эти данные подтвердятся, отметил Бушер, можно будет предположить, что радиоизлучение является слабым канцерогеном.

Стоит отметить, что в ходе исследования животных по 9 часов ежедневно подвергали воздействию излучения телефонов, подключенных к сетям стандарта 2G и 3G — когда исследование начинали, 4G (LTE) еще не появилось. То есть, подчеркивают исследователи, даже минимальное воздействие в ходе эксперимента было гораздо более сильным, чем то, с которым сталкивается среднестатистический пользователь мобильника.