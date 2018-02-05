Многие уже начали забывать, что умное устройство в кармане, которое мы используем для переписки, съемки фото, игр и еще десятков задач, позволяет совершать телефонные звонки. И именно с этой "устаревшей" задачей, как выясняется, возникли проблемы у новейшего и рекордно дорогого смартфона Apple — iPhone X.

Сотни владельцев смартфона оставляют на официальном форуме Apple жалобы, связанные с поведением iPhone X во время входящего звонка. Проблема такая: смартфон начинает звонить, но изображение на экране с кнопками приема и отклонения вызова появляется только через 6-8 секунд, до тех пор принять звонок невозможно.

Перезагрузка смартфона устраняет баг, но ненадолго — через полтора-два десятка принятых звонков она возвращается. Не "лечат" сбой и "мягкий" или "жесткий" сброс устройства, как и его восстановление к исходным параметрам. На момент написания этой статьи кнопку "у меня тоже такой вопрос" на странице форума Apple с описанием проблемы нажали уже более 800 пользователей.

В Apple уже сообщили, что в курсе очередного "глюка" iPhone X и изучают причины его возникновения. Напомним, в первые недели после поступления iPhone X в продажу его покупатели столкнулись с другой проблемой — экран отказывался реагировать на нажатия, когда смартфон доставали из кармана на холоде. Проблему удалось устранить, внеся исправления в ПО смартфона.

Вероятно, в случае с не загорающимся во время звонка экраном "виновата" также ошибка в программном обеспечении. Похоже, Apple действительно стоит повременить с внедрением в iOS новых функций и вместо этого заняться доработкой ПО и отловом багов. По слухам, именно так в компании и собираются поступить при разработке очередной, двенадцатой номерной версии iOS — операционной системы, на которой работают смартфоны iPhone и планшеты iPad.