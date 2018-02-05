Апелляционный суд Южной Кореи освободил из тюрьмы Ли Чжэ Ёна — вице-президента, являвшегося фактическим главой Samsung. Бизнесмена, находившегося в заключении почти год, обвиняли во взяточничестве, даче ложных показаний и растрате.

Чжэ Ён фактически руководил Samsung Group после госпитализации своего отца, президента компании Ли Гон Хи в 2014 году. Наследник крупнейшего корейского бизнес-конгломерата был арестован в феврале прошлого года, а в августе приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Более того, в скандале оказалась замешана президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Ранее следствие установило, что топ-менеджер заплатил за покровительство её близкой подруге — Чхве Сун Силь $38 миллионов в обмен на поддержку правительством слияния двух филиалов Samsung. Полученные от корпорации средства Сун Силь тратила на свою дочь и ее занятия верховой ездой.

Чжэ Ён свою вину отрицает. После того как топ-менеджер обжаловал приговор, апелляционный суд сократил срок наказания вдвое — с пяти до двух с половиной лет. Также ему назначили 4-летний испытательный срок, сообщает Bloomberg.

Пока неясно, сразу ли Чжэ Ён вернется к делам в Samsung. Как отмечает агентство, после освобождения из тюрьмы бизнесмен отправился навестить своего отца.