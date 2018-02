Выход очередного масштабного обновления операционной системы Windows 10 назначен на весну. Бесплатный апдейт под рабочим названием Redstone 4 (скорее всего, его окрестят Spring Creators Update) в настоящий момент находится на стадии тестирования, а его релиз ожидается марте—апреле. Пять главных функций и возможностей новой "десятки" выбрал сайт Windows Central.

Наибольший интерес представляет Timeline ("Хроника") — фактически улучшенная альтернатива экрану со списком недавно открытых программ. Благодаря "машине времени" Microsoft пользователь сможет просмотреть все свои действия на подключенных Windows-устройствах за последние 30 дней, и возобновить все документы, группы вкладок, историю брузера, места, отмеченные как посещенные на "Картах" и приложения, которые были открыты в какой-либо промежуток времени в прошлом.

По аналогии с Handoff на "маках", эта функция позволит начать работу на компьютере, а позже продолжить с того же места на смартфоне. Timeline разместится в области Task View ("Просмотр задач") и будет доступна только для совместимых с ней программ.

Претерпит улучшения "текучий" дизайн (Fluent Design) — новый стиль оформления, введенный с выходом обновления Fall Creators Update осенью прошлого года. Составляющие этой системы (эффекты параллакса, размытые текстуры, полупрозрачные фоны) придают приложениям больше эстетики, делают пользовательской интерфейс более интуитивным, отзывчивым и легко масштабируемым к разным размерам устройства.

В Redstone 4 элементы "текучего" дизайна будут распространены на другие части Windows 10: у стартового меню, например, появятся эффекты постепенного проявления, у панели задач — эффект акриловых красок, у "Календаря" — всплывающие окна. Изменится анимация и других программ, входящих в состав ОС, в том числе браузера Edge.

Адресная книга My People, появившаяся в Fall Creators Update, не вызвала никакого интереса со стороны разработчиков — её не поддерживает ни одна программа, размещенная в магазине Microsoft Store. Поддержка ограничивается приложениями Mail, People и Skype, которые сама Microsoft и выпускает. Тем не менее, компания намерена улучшить и эту забытую функцию. Пользоваться My People в Redstone 4 станет проще: пользователи смогут прикреплять к панели задач больше трех контактов, а также переупорядочивать список, перетаскивая иконки влево или вправо. Новые контакты можно будет перетащить из хаба My People прямо на панель задач, и наоборот.

Nearby Share упростит обмен файлами между разными устройствами. Отправлять документ по почте или записывать его на флешку не придется: новая функция автоматически распознает компьютер, находящийся в непосредственной близости, и позволит передать файл за пару кликов.

Разместится Nearby Share в центре уведомлений. К ней также можно получить доступ из браузера Edge, "Фото", "Проводника" и других программ, нажав на кнопку "Поделиться". Когда кто-то отправит файл, получатель получит об этом уведомление.

Браузер Edge, как уже говорилось выше, обзаведется эффектами "всплытия" и акрила, упрощенным и более понятным интерфейсом Hub, а также совершенной новой "читалкой" электронных книг. Также у пользователей появится возможность, не переключаясь, быстро заглушить вкладку, на которой воспроизводится звук, а также загрузить на компьютер бесплатную электронную книгу в формате EPUB (для этого потребуется нажать на иконку с дискетой в верхнем правом углу).