Бывшие сотрудники, инвесторы и эксперты Google, Apple и Facebook, встревоженные негативными последствиями, оказываемыми социальными сетями и смартфонами, объединились ради идеи повысить осведомленность людей об опасностях, которые кроют в себе технологии. Учрежденный ими "Центр гуманных технологий" (Center for Humane Technology) ставит себе задачу предупредить о вреде, который технологии могут причинить здоровью.

В числе основателей группы — инвесторы и экс-сотрудники крупнейших IT-компаний. В их числе бывший производственный директор Facebook Сэнди Паракилас, бывший директор по коммуникациям Apple и Google Линн Фокс, бывший топ-менеджер Facebook Дейв Морин, создатель кнопки "лайк" и соучредитель Asana Джастин Розенштейн, а также Роджер Макнейм, инвестровавший в Facebook на ранней стадии развития компании. Возглавляет группу бывший внутренний специалист по этике в Google Тристан Харрис.

Вопрос о влиянии технологий на здоровье в последние годы поднимается все чаще. В январе два крупных акционера Apple, ссылаясь на исследования, заявляли, что многочасовое пользование i-устройствами вредит психическому здоровью детей, и попросили компанию расширить функции родительского контроля, а также сформировать комитет из экспертов по детскому развитию. В Apple с требованиями согласились.

Исследований о вреде чрезмерного увлечения соцсетями тоже проводилось немало: ученые приходили к выводу, что люди, регулярно "зависающие" в Facebook, чаще страдают от психических расстройств, чем те, кто реже листает "Хронику" и пишут твиты. В декабре даже в Facebook признали, что пассивное потребление информации в соцсетях в большинстве случаев ухудшает психологическое состояние.

Чтобы оградить людей от негативного влияния соцсетей и смартфонов, группа запустила кампанию "Правда о технологиях" (The Truth About Tech), нацеленную на 55 тысяч школ в США. В её рамках учителям, учащимся и их родителям будут рассказывать, в частности, о депрессии и неврозах, которые могут быть вызваны зависимостью от соцсетей. "Крупнейшие суперкомпьютеры мира находятся внутри двух компаний — Google и Facebook — и куда мы их направляем? — говорит Харрис. — Мы направляем их на мозги людей, на детей".

Также группа намерена запустить сайт Ledger of Harms, на котором будут представлены данные исследований о влиянии технологий на здоровье и способах создания более безопасных продуктов, пишет The New York Times. Еще одна инициатива центра — начать лоббирование законопроектов, которые могли бы ограничить возможности IT-корпораций.