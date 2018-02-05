"Почта России" запустила новый сервис, который позволяет москвичам получать посылки, не заполняя бумажные извещения. Услуга предоставляется бесплатно и распространяется только на отправления, не требующие оплаты. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей компании.

Чтобы подключить услугу, клиенту понадобится посетить отделение и заполнить регистрационную форму. После этого он сможет забирать посылки и заказные письма, просто называя оператору код из СМС.

"Мы на протяжении пяти месяцев тестировали новый сервис в девяти отделениях Москвы. Специально делали замеры. Выдача отправления теперь происходит в пять раз быстрее, — сказал замгендиректора "Почты России" по посылочному бизнесу Сергей Малышев. — Уверены, что нововведение особенно понравится активным пользователям интернет-магазинов".

При этом клиенты "Почта России", привыкшие получать отправления по бумажным извещениям, смогут делать это по старинке.