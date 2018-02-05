HP продолжает разрабатывать корпоративные модели ноутбуков, внешне неотличимые от премиальных пользовательских решений. Мы подготовили обзор HP EliteBook x360 1020 G2 — легкой и тонкой, но потенциально очень мощной модели с ярким сенсорным 12,5-дюймовым экраном, способной складываться в планшет.

Обзор HP EliteBook x360 1020 G2: дизайн

Внешне ничто не выдает в новинке HP, появившейся в начале года в продаже в России, ноутбук для корпоративных клиентов. Серебристый алюминиевый корпус, малая толщина и вес, 360-градусные шарниры, дефицит традиционных проводных интерфейсов — HP EliteBook x360 1020 G2 куда ближе сверхтонким потребительским ультрабукам линейки Spectre, чем корпоративным "рабочим лошадкам" в полноватых корпусах из скучного черно-серого пластика.

Внешне новинка HP является идейным последователем вышедшей в 2016-м модели EliteBook Folio G1 (читайте по этой ссылке наш полный обзор). Но если предыдущее воплощение компактного ультрабука для бизнеса раскрывалось только на 180 градусов и сенсорного дисплея было лишено, то EliteBook x360 1020 G2 является полноценным трансформером 2-в-1.

Компьютер способен принимать все классические позы ноутбучной йоги: "палатка", "консоль" и "планшет". Последний вариант в случае с устройством таких размеров, на мой взгляд, куда более практичен, чем с более массивными 14- и 15-дюймовыми ноутбуками. Хотя, конечно, продолжительное время использовать EliteBook x360 1020 G2 в планшетном режиме одной рукой не позволит вес.

Весит компьютер без блока питания 1,1 кг (блок питания с кабелями добавит еще 312 г), а толщина в сложенном состоянии равна 13,9 мм.

Обзор HP EliteBook x360 1020 G2: экран

Разрешение 12,5-дюймового экрана HP EliteBook x360 1020 G2 в протестированной конфигурации — 1920 на 1080 точек. Дисплей оказался ярче средних показателей для компактных ультрабуков, не уступая обладателю одного из самых ярких дисплеев в данной категории устройств, эппловскому MacBook. Цветопередача по сравнению с протестированным нами в прошлом году вариантом EliteBook Folio G1 заметно улучшилась, вырос цветовой охват, так что компьютер вполне подойдет не только для офисных задач, но и для работы с графикой.

Впрочем, главное отличие x360 1020 G2 по части экрана от большинства конкурентов — доступность в качестве опции панели с частотой обновления 120 Гц. Раньше такое можно было встретить разве что в некоторых игровых устройствах, здесь же удвоенная по сравнению со стандартной частота обновления пригодится в первую очередь при работе со стилусом — все написанное и нарисованное на экране станет появляться на нем еще быстрее.

А вот следующая особенность компьютера однозначно относит его к корпоративному сектору, где заказчикам крайне важна сохранность данных. Функция называется HP SureView: одно нажатие клавиши F2, и содержимое экрана "прячется" в молочно-белом свечении ото всех, кто не находится непосредственно перед ноутбуком, эффективные горизонтальные углы обзора сокращаются до 35 градусов. Вот как это выглядит на недавно протестированном нами HP EliteBook x360 1030 G2, у 12,5-дюймовой версии все устроено точно так же:

Реализовано это путем модификации яркости и контраста изображения. Оно становится словно выцветшим даже при взгляде под прямым углом к экрану, но редактировать текст, таблицы или готовить презентации SureView не помешает.

Обзор HP EliteBook x360 1020 G2: порты, тачпад, клавиатура

Набор портов ноутбука демонстрирует, что в HP считают светлое будущее, где безраздельно властвует симметричный порт USB-C, уже наступившим. Традиционных портов USB-A у новинки нет вовсе, отсутствует в комплекте и переходник с USB-C на такой порт, нет и карт-ридера. Но хотя бы есть полноразмерный HDMI, что позволит не беспокоиться об адаптерах при подключении к практически любому современному монитору, телевизору или проектору.

С конфигурацией портов есть еще одно "но" — оба USB-C (кстати, они поддерживают скоростной протокол Thunderbolt 3) разместились справа. Один из них приходится использовать для подключения адаптера питания, в результате кабель мешается, когда работаешь за столом и используешь мышь справа от ноутбука (повезло только левшам).

Иметь по одному порту на левом и правом ребрах корпуса большинству пользователей было бы удобнее, однако это, скорее всего, усложнило бы разводку кабелей внутри, и в HP решили пойти простым путем. В итоге на левом ребре корпуса нашлось место только для аудиоразъема, разъема замка Кенсингтона и кнопки включения.

Тачпад у HP EliteBook x360 1020 G2 чуть подрос по сравнению с EliteBook Folio G1: размеры его 6 на 10 см. Поверхность гладкая, палец легко скользит, можно точно позиционировать курсор как при медленном, так и при быстром перемещении. Точность работы панели, частота опроса которой драйвером составляет 120 Гц, просто отличная. При нажатии тачпад срабатывает четко, с приятным щелчком, при этом невидимая "кнопка" под поверхностью не слишком тугая. Прекрасно работают и жесты — от прокручивания страниц двумя пальцами до более сложных 3- и 4-пальцевых жестов, поддерживаемых в Windows 10.

Хотя ноутбук HP компактнее "канонических" 13,3-дюймовок, клавиатура у него самая что ни на есть полноценная, как в плане расстояния между клавишами, так и в плане их хода (1,2 мм). Клавиши упругие, печатать на них комфортно, разве что шума от набора текста побольше, чем у большинства конкурирующих моделей.

Поскольку модель корпоративная, здесь не обошлось без функциональных кнопок для управления вызовами в верхнем ряду. Правда, для их использования потребуется приложение Skype Business, в обычной версии "интернет-телефона" Microsoft кнопки не заработают.

Наконец, стоит отметить, что, хотя в комплекте стилуса нет, HP продает отлично подходящее для этой модели активное перо Active Pen, распознающее 2048 степеней нажатия.

Обзор HP EliteBook x360 1020 G2: начинка, автономность

Мне на тест досталась конфигурация HP EliteBook x360 1020 G2 с процессором Intel Kaby Lake 7-го поколения — Intel Core i5-7300U (бывают еще варианты с Core i5-7200U или более мощным i7-7600U). У чипа два ядра, которые могут выполнять параллельно четыре потока вычислений, и графика Intel HD Graphics 620. Базовая частота составляет 2,70 ГГц, а когда под значительной нагрузкой начинает работать фирменная технология Intel Turbo Boost, она поднимается до 3,5 ГГц. Штатный объем оперативной памяти — 8 ГБ, я тестировал вариант с вдвое большим объемом "оперативки" и быстрый (3200 мб/с последовательное чтение, 1800 мб/с запись) SSD производства Samsung емкостью 360 ГБ.

В тесте GeekBench 4 HP EliteBook x360 1020 G2 показывает вот такие результаты:

Такой производительности достаточно, чтобы на ноутбуке без малейших задержек работало любое современное офисное ПО параллельно с браузером, в котором открыт десяток вкладок. Да и с работой в Photoshop или нетребовательными к графической подсистеме играми проблем не будет.

За охлаждение начинки ноутбука отвечают два вентилятора диаметром 30 мм, и скрыть от пользователя свое существование им не удается почти никогда — даже простого веб-серфинга или работы в Word бывает достаточно, чтобы система охлаждения "подала голос". Громкой работу вентиляторов не назовешь, просто за счет небольшого диаметра они "поют" на более высокой частоте, из-за этого звук заметнее и некоторых может раздражать. Такова "плата" за более производительный процессор в тонком корпусе — без активного охлаждения пока обходятся лишь маломощные ноутбуки с чипами Intel Core m-серии. В любом случае, до некомфортных температур в моем тестировании ноутбук не разогрелся ни разу.

Аудиосистема у компьютера непростая — два усилителя, пять отдельных динамиков, и "благословение" от элитного бренда акустики Bang&Olufsen в виде соответствующего логотипа. Звучит это все очень громко для компактной системы (а, значит, можно проводить телеконференции в довольно вместительных помещениях без дополнительного оборудования), правда, на максимальной громкости возможны искажения и хрипы.

Аккумулятор емкостью 49 ватт-часов у EliteBook x360 1020 G2 примерно на треть больше, чем у предшественника модели, Folio G1. Но на автономности это заметно не сказалось — и экран (особенно с активированной функцией SureView), и процессор новинки требуют больше энергии. В зависимости от сценария использования ноутбука и выставленной яркости владелец HP EliteBook x360 1020 G2 может рассчитывать на 6-8 часов автономной работы. Активация SureView сокращает автономность системы более чем на треть. От штатного зарядного устройства (им, кстати, можно заряжать и смартфоны с USB-C) опустошенная батарея ноутбука заполняется на 100% примерно за полтора часа.

Обзор HP EliteBook x360 1020 G2: покупка, выводы

В начальной конфигурации (FullHD дисплей с частотой обновления 60 Гц, Intel Core i5-7200U, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ) HP EliteBook x360 1020 G2 стоит в московской онлайн-рознице примерно от 85 000 рублей. Топовые конфигурации, особенно с экраном 4K, Core i7 или i5 седьмого поколения и огромным SSD на терабайт, потянут на 140 000 рублей и больше.

HP EliteBook x360 1020 G2 — отличный вариант современного производительного ультрабука как для корпоративного, так и для личного использования. Компьютер красив, легок, оснащен качественным ярким сенсорным экраном и доставляет меньше неудобств, чем более массивные собратья, при эксплуатации в режиме планшета. Современный процессор и быстрый SSD обеспечивают более высокую, чем в среднем по классу ультрабуков, производительность.

Правда, покупатель должен быть готов закупаться переходниками с USB-C на USB-A, а также адаптером для подключения Ethernet-кабеля и кардридером для SD-карт. Кроме того, придется терпеть некоторые неудобства при работе за столом с подключенной мышью, а свист динамиков под высокой нагрузкой некоторых может раздражать. Автономность также нельзя назвать рекордной, но на день работы (без сверхурочного времени) аккумулятора большинству пользователей должно хватать.