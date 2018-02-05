Компания Intel занимается разработкой собственных "умных" очков Vaunt, которые внешне практически неотличимы от обычных. Устройство не выдают торчащая камера и экран, как у громоздких Google Glass, а вся его электроника спрятана в дужки и потому неприметна. Об этом стало известно из эксклюзивного материала, вышедшего на сайте The Verge.

Прототип, показанный Intel журналистам, обладает пластиковой оправой, в которую вместо прозрачных стекол могут быть вставлены корректирующие линзы с диоптриями. Вес очков не превышает 50 граммов, при этом внутри них уместились процессор, аккумулятор, Bluetooth-чип, компас, акселерометр и маломощный лазер 1-го класса (считается, что уровень его излучения не может создавать опасность для человеческого глаза).

Монохромный лазер Vaunt (задействуется технология VCSEL), объяснили в компании, проецирует на сетчатку изображение красного цвета с разрешением 400 на 150 пикселей. В отличие от Google Glass, у очков Intel нет ни динамика, ни камеры: они предназначены исключительно для вывода уведомлений со смартфона.

Предполагается, что владельцы устройства 1-го поколения смогут управлять им жестами, например кивками головы. Будущие модели Vaunt будут оснащаться микрофоном с доступом к голосовым помощникам, таким как Siri или "Google Ассистент".

В Intel подчеркивают, что Vaunt станут открытым проектом. Программа раннего доступа и SDK будут открыты разработчикам позднее. Дату вывода продукта на рынок компания не раскрывает.