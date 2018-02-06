Бывшие сотрудники Google и Facebook объединились для борьбы с пагубным влиянием социальных сетей и интернета на человека. Коалиция, которая получила название "Центр гуманных технологий", планирует специально проводить лекции в школах Америки.

Бывшие сотрудники корпораций, якобы осознали что натворили и теперь пытаются все исправить. Но это не точно. Так как за всем этим похоже стоит третья сторона, которая к тому же еще и щедро платит.

В рамках компании "Правда о технологиях" активисты будут читать лекции в 55 тысячах государственных школ Америки об опасности современных IT-технологий и гаджетов. Средства на организацию и активную деятельность в размере 7 млн долларов основатели "Центра гуманных технологий" получили от некоммерческого фонда Common Sense Media. Подробности – в программе Вести.net.