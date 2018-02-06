Компания Google открыла сторонним Android-приложениям доступ к Visual Core — инновационному "визуальному чипу" обработки изображения, помогающему смартфонам существенно улучшить качество съемки в режиме HDR+. Ранее воспользоваться его возможностями могли только программы, выпускаемые самим поисковиком.

Фото до обработки Visual Core

Pixel 2-го поколения — пока единственные устройства, которые оснащаются Visual Core. Google анонсировала эти смартфоны в октябре прошлого года, но тогда умолчала о наличии в них первого процессора, разработанного своими силами. На тот момент некоторые фотовозможности "визуального ядра" Pixel были выключены из-за недоработок софта. На полную мощь IPU-чип заработал в декабре с релизом Android 8.1.

Снимок, улучшенный IPU Google

Доморощенный IPU-процессор Google обладает 8 ядрами, каждое из которых было оптимизировано для решение задач, связанных с HDR+. В результате съемка в этом режиме происходит в 5 раз быстрее, причем используется только десятая часть энергии, говорят в Google.

Поддержка Visual Core ранее была ограничена только собственными программами Google, но начиная с этой недели возможности "визуального чипа" доступны любым приложениям с функцией камеры (включая Instagram, Snapchat и WhatsApp) через специальный API. При помощи интерфейса разработчики могут задействовать алгоритмы HDR+, что позволит ускорить процесс фотосъемки и выдавать изображения более высокого качества.

Как отмечает The Verge, апдейт Android, снимающий со сторонних программ ограничения на доступ к кастомному чипу Google, выйдет в течение следующих нескольких дней.