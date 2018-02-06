Китайский стартап Ehang объявил об успешном завершении летных испытаний первых в мире полностью автономных пассажирских квадрокоптеров — Ehang 184 Autonomous Aerial Vehicle. В кабине одновременно находились 1–2 человека. В рамках серии тестов "воздушное" такси перевезло главу компании, топ-менеджеров и правительственных чиновников города Гуанчжоу.

Ehang разрабатывает одно- и двухместную модели аэромобиля. До этого фирма провела свыше тысячи испытательных полетов с пассажирами внутри: БПЛА поднимался на 300-метровую высоту, перевозил груз весом в 230 килограммов и разгонялся до скорости в 130 км/ч. Также его надежность была проверена в различных погодных условиях, в том числе при высокой температуре, сильном тумане и штормовых ветрах.

Работает летательный аппарат от электродвигателя и предназначен для перемещения на небольшие расстояния, отмечает The Verge. Одной его зарядки хватит на 23 минуты, или чтобы преодолеть около 16 километров.

Пассажиру, который сидит на месте пилота, не нужно управлять дроном-такси: от него только требуется ввести пункт назначения и наслаждаться поездкой. Далее БПЛА сделает все сам: поднимется в воздух, пролетит по маршруту, минуя возможные препятствия, и приземлится. В экстренной ситуации дистанционное управления на себя возьмет человек-оператор, находящийся в командном пункте.

Несколько дней назад прототип летающего такси испытала Airbus — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире. Её разработка Vahana, обладающая длиной 6,2 метра и шириной 5,7 метра, а также функцией вертикального взлета (VTOL), поднялась на высоту 4,8 метра и зависла там на 53 секунды. Проект прошел путь от концепта до работающего прототипа меньше чем за два года.

Ранее в Airbus сообщали, что поездка на аэротакси обойдется в 1,5–2,5 доллара за каждую милю (1,6 километра) — то есть примерно в такую же сумму, сколько и обычное такси. Коммерческие полеты в городах планируется начать в 2023 году. Поначалу "самолетомобилем" будет управлять человек, но впоследствии поездки станут полностью автономными.

Весной прошлого года электромобиль с вертикальным взлетом протестировал немецкий стартап Lilium Aviation. На аэродроме возле Мюнхена, по словам представителей компании, аппарат "выполнил ряд сложных маневров, включая его фирменный переход от режима висения к полету с использованием подъемной силы крыла".

2-местный Lilium Jet оснащен 36 реактивными двигателями, которые позволяют ему развивать скорость до 300 км/ч. По словам конструкторов, аэромобилю хватит одной зарядки, чтобы долететь из Лондона в Париж за час.

Собственный проект летающего такси есть и у Uber. Запустить услугу планируется к 2020 году в трех городах: Лос-Анджелесе, техасском аэропорту Даллас/Форт-Уэрт и Дубае.

В отличие от машин Uber, перевозящих пассажиров из одного пункта в любой другой, аэротакси будут перемещаться между "вертипортами" — станциями, находящимися в самых удобных для этого местах города. Далее клиент сможет воспользоваться обычным "наземным" такси, чтобы добраться до точки назначения.