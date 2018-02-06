Компания Acer анонсировала приход ультратонкого ноутбука Swift 5 на российский рынок. Аппарат располагает 4-ядерным процессором Intel Core 8-го поколения, 14-дюймовый экраном с IPS-матрицей и разрешением Full HD, а его вес не превышает килограмма. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.

Толщина самого легкого ноутбука Acer (970 граммов) тоже небольшая — 8,2 миллиметра. Этих параметров удалось добиться за счет того, что корпус устройства выполнен из магниево-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов. "Поэтому ноутбук весит менее 1 кг, что до 42% меньше в сравнении с алюминиевым корпусом", — сказали в компани.

Батареи емкостью 4670 мА*ч хватит на 8 часов автономной работы. Swift 5 обладает HDMI-интерфейсом, двумя портами USB 3.0 и одним USB 3.1 Type-C, через который можно заряжать другие устройства и выводить картинку на внешний монитор с разрешением 4K.

Максимально возможный объем оперативной памяти — 16 гигабайт, SSD-накопителя — до 512 ГБ. Работает Swift 5 на операционной системе Windows 10, а встроенный в лэптоп сканер отпечатков пальцев поддерживает функцию Windows Hello для идентификации пользователя и разблокировки системы.

Новинки Acer уже продаются в России. Стартовая модель с Core i5-8250U, 8 GB ГБ "оперативки" и твердотельным накопителем на 256 ГБ обойдется в 79 990 рублей. За конфигурацию Swift 5 с Core i7-8550U/8 ГБ LP DDR3/512 ГБ SSD придется отдать 99 990 рублей, за максимальную (Core i7-8550U/16 ГБ LP DDR3/512 ГБ SSD) — 107 990 рублей.