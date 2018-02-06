Первые в этом году новинки Apple могут быть показаны уже в следующем месяце. Нарастить производство компонентов для i-устройств готовится целый ряд партнеров компании, включая Career Technology, ER Engineering, ShunSin Technology и Superior Plating Technology (SPT). Об этом сообщает сайт DigiTimes со ссылкой на собственные источники в цепи поставок.

По информации, полученной от инсайдеров, Apple начнет обновлять продуктовые линейки в марте, но какие именно устройства будут показаны, не уточняется.

Прогноз выглядит правдоподобным. Обычно компания выпускает новое "железо" дважды в год, весной и осенью. В марте 2017-го Apple показала iPhone 7 и 7 Plus из серии (PRODUCT) RED в ярко-красном исполнении, удвоила объем памяти в 4-дюймовом смартфоне iPhone SE и удешевленный планшет iPad. Вопреки ожиданиям, "фруктовая" компания не стала устраивать отдельную презентацию, ограничившись анонсом через пресс-релиз.

Ранее аналитики предсказали, что в 2018 году выйдет iPad Pro, на который перекочует главная функция iPhone X — система биометрической идентификации Face ID. Она позволяет снимать блокировку устройства, отправлять анимированные эмодзи и расплачиваться с Apple Pay "по лицу". Планшетники также избавят от сканера отпечатков пальцев Touch ID за его ненадобностью, а площадь экрана будет увеличена.

Также в этом году ожидается релиз трех новых "маков", которые будут оснащены сопроцессорами на ARM-архитектуре собственной разработки Apple. Ими станут, возможно, обновленный MacBook с 12-дюймовым экраном и MacBook Air, а также рабочая станция Mac Pro.