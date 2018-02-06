В пятницу, 9 февраля, компания Apple выпускает в продажу свою первую "умную" колонку — HomePod. Новинка, оцененная в $349, первой появится в США, Великобритании и Австралии, а до магазинов во Франции и Германии доберется "весной". С предварительными обзорами устройства ознакомились Вести.Hi-tech.

Журналисты, в целом, высоко оценили качество издаваемого HomePod звука и впечатлились басами, но вот "умная" составляющая колонки им пришлась не по душе, прежде всего из-за неполной интеграцией с Siri и несовместимостью с Android. Брайану Чену из The New York Times, например, было бы "сложно порекомендовать" HomePod к покупке.

Возможности голосовой помощницы Apple, по его словам, не идут ни в какое сравнение с Amazon Alexa и "Ассистентом" Google, и работает она хуже, чем на "айфонах". Более того, новинка стоит существенно дороже, нежели аналоги, такие как Amazon Echo или Google Home ($129).

"Вы не можете попросить Siri поискать рецепт. Вы не можете попросить её позвонить (вам нужно начать разговор на телефоне и переключить его на HomePod, использовав устройство в качестве громкоговорителя), — пишет Нилай Патель из The Verge. — Siri также не может соперничать ни с огромным набором возможностей Alexa, ни со способностью 'Ассистента' отвечать на широкий круг вопросов".

Критик TechCrunch Мэтью Панзарино назвал HomePod "фантастически звучащим динамиком за $349" — но при условии, "если у вас есть iPhone, подписка на Apple Music и по крайней мере одно устройство HomeKit". В противном случае, сказал он, колонку лучше не покупать. С ним согласился Джим Далримпл из The Loop, отметив, что HomePod "звучит невероятно". Уровень качества звука, написал редактор, настолько высок, что слушать другие колонки "просто комично".

Общее мнение критиков лучше всего выразила обозреватель Wall Street Journal Джоанна Стерн, назвав HomePod идеальным выбором для пользователей Apple Music. "Все сводится к тому, что вы хотите от колонки. Если вы хотите умнейшую 'умную' колонку, то это не то, — подытожила она. — Но его вы цените музыку выше всего остального, то HomePod — неглупый выбор".

Управляемая голосом смарт-колонка HomePod, напомним, была представлена на конференции Worldwide Developers Conference в июне прошлого года. В этом устройстве Apple попыталась объединить две категории продуктов: беспроводную Hi-Fi-акустику в духе устройств Sonos и "умные" колонки со встроенными голосовыми ассистентами (Amazon Echo, Google Home). В компании видят HomePod в первую очередь именно как музыкальное устройство, однако встроенный в колонку голосовой ассистент Siri может слышать команды с любого конца комнаты.