Флагманский смартфон Galaxy S9, который Samsung официально покажет 25 февраля, будет стоить как минимум на $100 больше, чем прошлогодняя модель. Об этом сообщает сайт Tech Radar со ссылкой на осведомленный источник.

По его информации, в Великобритании новинка поступит в продажу за £789 — это на £100 больше, чем стоил Galaxy S8 к моменту релиза в 2017 году. В США S8 продается примерно за $750.

С точки зрения дизайна S9 мало чем будет отличаться от предшественника — ему приписывают "безрамочный" дисплей, очень похожий на панель S8, и такую же клавишу для вызова помощника Bixby.

Все значимые изменения произойдут внутри, чем и будет объясняться высокая цена: флагману прочат 12-мегапиксельную камеру с изменяемой апертурой (f/2,4 — f/1,5) и поддержкой "суперзамедленной" съемки, улучшенную систему биометрической идентификации Intelligent Scan, сочетающую функции сканирования радужной оболочки глаза и распознавания лица, накопитель на 512 гигабайт, а также самый мощный процессор Qualcomm — 8-ядерный Snapdragon 845 с гигабитным LTE-модемом.

"Увеличенная" модель Galaxy S9+, за счет более крупного экрана и емкой батареи, может оказаться еще дороже. На сегодняшний день самым дорогим смартфоном Samsung является Galaxy Note 8 — в США его можно купить за $950.

Возможно, корейцы приблизятся к 1000-долларовому ценнику уже в этом году, вслед за Apple, которая первой начала продавать iPhone X за $999. Ожидается, что "смартфон будущего" Galaxy X со складным OLED-экраном будет выполнен в классическом форм-факторе мобильников начала 2000-x. Выйти новинка должна до конца года.