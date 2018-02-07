Микроагрессия в российском интернете зашкаливает. Таковы выводы международного исследования, которое проводит корпорация Microsoft. С помощью опроса эксперты изучают негативный опыт взаимодействия пользователей с интернет-средой с точки зрения культуры и личной безопасности.

И если верить этому опросу количество случайных оскорблений в России на 14% выше среднемирового уровня. Но при этом с сексуальными домогательствами в онлайн россияне сталкиваются реже, чем жители других стран. При общемировом среднем показателе 31% у России только 20%.

Мессенджер Telegram был удален из магазина приложений App Store из-за неприемлемого контента. Об этом сообщил его основатель Павел Дуров. Правда что такое "неприемлемый контент" он не уточнил. Подробности – в программе Вести.net.