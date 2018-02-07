Смартфонам iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X не придется со временем, по мере "старения" их батарей, заметно снижать производительность ради избежания внезапных выключений и перезагрузок. Таким образом, новинки не повторят судьбу всех остальных телефонов Apple начиная с iPhone 6.

Это следует из письма, направленного Apple в ответ на запрос сенатора Джона Тьюна — политик-республиканец интересовался, придется ли компании выпускать для новинок обновление ПО, аналогичное тому, которое "притормаживает" старые модели смартфонов с "уставшими" батареями.

Модели iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X включают аппаратные обновления, сделавшие возможной более продвинутую систему управления производительностью, которая позволяет iOS точнее прогнозировать и избегать неожиданных выключений.



Письмо Apple, цитата по The Verge.

Хотя компания не утверждает однозначно, что не будет выпускать "тормозящих" смартфоны апдейтов, формулировка ответа явно подразумевает, что такие обновления — или, по крайней мере, так сильно замедляющие работу устройств — новинкам не понадобятся.

В любом случае, обращает на себя внимание тот факт, что компания поменяла позицию. В конце декабря, сделав первое публичное заявление в связи со скандалом вокруг искусственного замедления "айфонов", в компании пообещали вслед за iPhone 7 выпустить "тормозящее" обновление и для других моделей:

"В прошлом году мы выпустили функцию для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы сгладить одномоментные пики [энергопотребления], которая необходима лишь для того, чтобы предотвратить внезапное выключение устройства… Недавно, в iOS 11.2, мы распространили эту функцию на iPhone 7 и планируем добавить поддержку других продуктов в будущем".

Скорее всего, если бы в компании были точно уверены, что iPhone 8 или iPhone X с изношенными батареями "замедление" не потребуется, формулировка ответа была бы более четкой. Однако в Купертино явно надеются, что сделанные ими изменения в "железе" позволят избегать проблем с перезагрузками "малой кровью", без заметного падения производительности устройств.