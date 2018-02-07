Команда нейрофизиологов из компании Statespace разработала экспериментальное приложение Aim Lab, призванное помочь геймерам улучшить их навыки стрельбы в играх. Тренажер меткости, в частности, позволит игрокам лучше ставить хедшоты — убийства выстрелом прямо в голову, которые являются неотъемлемым элементом практически каждого шутера.

Алгоритмы Aim Lab сами выстраивают эффективную систему тренировок, анализируют точность стрельбы на различных дистанциях и скорость реакции. В одном из упражнений игроку дается всего пять пуль и пять целей, движущихся по случайной траектории, в другом его просят просто удерживать прицел, направленный на одну мишень. В конце сеанса программа выводит детальную статистику попаданий по целям и дает рекомендации по улучшению меткости.

"Я узнал, что лучше стреляю из пистолетов и не довожу прицел, когда двигаю курсором слева направо, — делится впечатлениями журналист Motherboard Мэтью Голт, который провел за бета-версией тренажера полтора часа. — Согласно внутренним метрикам Aim Lab, точность моей стрельбы из пистолета повысилась с 67 до 77%, а из винтовки — с 28 (да, я был настолько плох) до 60%".

На текущий момент Aim Lab заимствует физику стрельбы у одного из самых популярных шутеров — PlayerUnknown's Battlegrounds. Впоследствии геймерам позволят создавать собственное оружие, смоделированное под любую другую игру (например Counter-Strike), настраивать уровень урона, отдачи, разброса и делиться им с другими пользователями.

Пока что Aim Lab находится на стадии раннего доступна в каталоге цифрового магазина Steam. Загрузить её можно по этой ссылке. Финальный релиз ожидается 1 июня.