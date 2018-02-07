Офицерам китайской полиции, патрулирующим территорию возле железнодорожного вокзала города Чжэнчжоу в провинции Хэнань, начали выдавать "умные" очки с функцией распознавания лиц, которые должны помочь им в поимке преступников. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на местные СМИ.

Усиленные меры безопасности были предприняты в связи со скорым наступлением Лунного Нового года (с 16 февраля) — самого нагруженного месяца на транспортную инфраструктуру Китая, когда жители совершают несколько миллиардов поездок со всех концов страны, чтобы отметить праздники с родными. Периодом празднования и путешествий, который иногда описывается как крупнейшая миграция в мире, часто пользуются преступники, чтобы затеряться в толпе и скрыться от преследования.

На этапе тестирования патрульные, вооруженные "умными" очками, сумели задержать семерых людей, находящихся в розыске, и еще 26 человек, которые путешествовали по чужим паспортам. Вокзал в Чжэнчжоу — один из самых загруженных в Китае. Ежедневно им пользуется 70–120 тысяч человек.

Смарт-очки разработала пекинская LLVision Technology. Гаджет подключается по проводу к наладонному устройству вроде Android-смартфона и сверяет лица с офлайновой базой данных. Как говорит глава компании Ву Фэй, очки работают быстрее, чем камеры видеонаблюдения: на тестах прибор смог распознать отдельных людей из 10-тысячной базы разыскиваемых лиц всего за 100 миллисекунд.

По официальной статистике, в Китае установлено свыше 170 миллионов камер — это самая крупная система видеонаблюдения в мире, причем в ближайшие три года власти намерены подключить к сети еще около 400 миллионов камер. Осенью прошлого года камеры с функцией распознавания лиц помогли задержать 25 находившихся в розыске граждан, пришедших на крупнейший в Азии фестиваль пива. Один из пойманных находился в бегах свыше десяти лет.

Насколько эффективно глобальная система слежки справляется со своими обязанностями, в декабре лично убедился корреспондент BBC Джон Судворт. После того как фотографию репортера внесли в базу, он отправился на прогулку в город с населением в 4 миллиона человек. Чтобы задержать Судворта, полицейским понадобилось всего 7 минут.