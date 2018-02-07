Журнал Forbes впервые составил список самых состоятельных персон, разбогатевших на криптовалюте — рынке, который переживал экспоненциальный рост с сентября 2017 года, но отметился ощутимым спадом в январе 2018-го. Состояния участников рейтинга — всего их оказалось 19 человек — оценивались по курсам электронных денег на 19 января.

Верхнюю строчку списка "криптобогачей" занял Крис Ларсен, сооснователь Ripple — третьей по размеру рыночной капитализации криптовалюты. Его капитал был оценен в $7,5–8 миллиарда. Следом за ним расположился Джозеф Лубин ($1–5 миллиарда) — сооснователь Ethereum и учредитель разработчика блокчейн-технологий Consensys. Замкнул тройку основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао ($1,1–2 миллиарда).

На четвертой позиции разместились Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы. Состояние братьев-близнецов, некогда судившихся с главой Facebook Марком Цукербергом, было оценено в $900 миллионов — $1,1 миллиарда на двоих. В декабре бизнесменов называли первыми, кто заработал миллиард долларов на криптовалюте. В пятерку также вошел индивидуальный инвестор Мэтью Меллон ($900 миллионов — $1 миллиард).

Глава блокчейн-компании полного цикла Bitfury Валерий Вавилов занял 13 место, а создатель Etherium Виталик Бутерин разделил 15–17 строчки с руководителем Digital Currency Group Барри Силбертом и гендиректором Ripple Брэдом Гарлингхаусом ($400–500 миллионов).

Средний возраст "криптобогачей", по подсчетам Forbes, составляет 42 года против 67 лет в "обычном" рейтинге 400 самых состоятельных американцев.