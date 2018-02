Сайт WABetaInfo заявил о скором появлении групповых звонков в мессенджере WhatsApp, принадлежащем Facebook. По данным ресурса, возможность совершать голосовые и видеозвонки внутри групповых чатов уже появилась в бета-версии приложения для Android (сборка 2.18.39).

В будущем, отмечает издание, к уже начатому диалогу смогут присоединяться до 3-х новых участников. Помимо этого, в тестовой версии WhatsApp появились новые стикеры и возможность убрать отображение списка всех контактов. Когда будет выпущена финальная версия программы с функцией групповых звонков, неизвестно.

В Messenger — другом мессенджере Facebook — групповые звонки появились еще в апреле 2016-го, а видеовызовы — в конце того же года. Эта функция позволяет одновременно созваниваться группе до 50 человек, прикреплять к селфи-маски, стикеры и GIF-изображения.

WhatsApp beta for Android 2.18.39: new option to add participants in a group call ���� [***AVAILABLE IN FUTURE***] pic.twitter.com/XtAzxiSAhQ