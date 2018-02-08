Сайт WABetaInfo заявил о скором появлении групповых звонков в мессенджере WhatsApp, принадлежащем Facebook. По данным ресурса, возможность совершать голосовые и видеозвонки внутри групповых чатов уже появилась в бета-версии приложения для Android (сборка 2.18.39).

В будущем, отмечает издание, к уже начатому диалогу смогут присоединяться до 3-х новых участников. Помимо этого, в тестовой версии WhatsApp появились новые стикеры и возможность убрать отображение списка всех контактов. Когда будет выпущена финальная версия программы с функцией групповых звонков, неизвестно.

В Messenger — другом мессенджере Facebook — групповые звонки появились еще в апреле 2016-го, а видеовызовы — в конце того же года. Эта функция позволяет одновременно созваниваться группе до 50 человек, прикреплять к селфи-маски, стикеры и GIF-изображения.

WhatsApp beta for Android 2.18.39: new option to add participants in a group call ���� [***AVAILABLE IN FUTURE***] pic.twitter.com/XtAzxiSAhQ — WABetaInfo (@WABetaInfo) 5 февраля 2018 г.

Групповые звонки сделают WhatsApp прямым конкурентом Skype. Там видеовызовы в группах, которые ранее были доступны только подписчикам пакета "Skype для бизнеса", появились в начале 2016 года на всех iOS- и Android-устройствах. Функция позволяет бесплатно общаться в видеочате до 24 пользователям одновременно, причем в высоком качестве 1080р.

Летом команда WhatsApp поделилась очередным рекордом: его суточная аудитория (число людей, открывающих приложение хотя бы один раз в день) достигла миллиарда человек. Таким образом, каждый седьмой-восьмой человек на планете является пользователем принадлежащего Facebook коммуникационного сервиса.