"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению своих сервисов онлайн-заказа такси в России и странах СНГ — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Объединенную компанию возглавил бывший гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян, в совет директоров вошли четыре представителя от поисковика, включая его сооснователя и руководителя Аркадия Воложа, и еще три — от Uber.

К моменту закрытия сделки "Яндекс" вложил в новую компанию $100 миллионов, Uber — $225 миллионов. Она оценивается более чем в $3,8 миллиарда. Поисковик владеет 59,3% новообразованной компании, Uber — 36,9%. Сотрудникам принадлежат 3,8%.

"После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и Яндекс.Такси, и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям, — сообщили Вестям.Hi-tech в компании. — В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу".

В сделку включен и сервис по доставке еды UberEATS. В регионах он также перейдет в объединённую компанию.

Летом прошлого года, объявляя о сделке, Худавердян говорил, что две компании договорились о "роуминге" во всех странах, где работают. То есть, прилетев в Лондон или Бангкок, пользователи из России смогут из приложения "Яндекс.Такси" заказать Uber, а туристы из Франции в Москве — заказать Яндекс.Такси из приложения Uber.