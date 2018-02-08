Проект корпорации Alphabet по созданию беспилотников по доставке товаров по воздуху готовится выйти из лаборатории на рынок. Такой вывод делают авторы издания Recode, после появления новости о том, что один из бывших топ-менеджеров Amazon присоединился к команде проекта Wing, чтобы управлять маркетинговым направлением.

Журналисты полагают, что именно ему предстоит коммерческий запуск проекта и вывод его в отдельное подразделение, как это произошло с компанией Waymo, разрабатывающей беспилотные автомобили. Проект по созданию беспилотника довольно долго относился к категории moonshot – "полетов на луну". Журналисты так называют рискованные и часто неоправдавшие своих финансовых вложений начинания больших корпораций. Подробности – в программе Вести.net.